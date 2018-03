Jaime Vizern, el falso guardia civil que se coló en la casa de Puigdemont en Waterloo

Uno de los dos individuos que la policía belga identificó el pasado martes frente a la casa de Carles Puigdemont en Waterloo es Jaime Vizern López, presidente desde el pasado mes de noviembre de la asociación unionista Democracia y Unidad Española (DUE).

Vecino de Sant Fuitós del Bages, Vizern se disfrazó de guardia civil y se plantó ante la vivienda del 'expresident' en Bélgica y junto a su compañero, también miembro de DUE, se dedicaron a grabar vídeos y a hacerse fotos con banderas españolas que luego colgaron en las redes sociales.

"Preparados para capturar al prófugo y escurridizo Puigdemont, DUE está al acecho!!", tuiteó la cuenta de la asociación momenots antes de acudir a la casa da Puigdemont.



Según explica él mismo en declaraciones a 'La Vanguardia', se define como "constitucionalista, demócrata, activista cívico y creyente del Estado de derecho". Además, es un arduo defensor de que el castellano también sea lengua vehicular en la escuela catalana.

Vizern, que tiene una hermana independentista con la que no puede hablar del "tema" porque si no discuten, apoya la aplicación del artículo 155 de la Constitución y acusa a Puigdemont de "cobarde", de no respetar la ley y de haber infligido un daño tremendo a Catalunya y a España.

Algunos medios le relacionan con los ultras detenidos por el ataque racista en el centro de menores Estrep, en septiembre del 2015, pero él lo niega categóricamente. También ha organizado dos manifestaciones en Manresa en defensa de la unidad de España.