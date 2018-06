Junqueras: "Sánchez puede arriesgar o quedar en el postureo"

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha reclamado este lunes al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea capaz de hablar con el Ejectivo catalán y de hacerlo "con respeto". En respuesta escrita a preguntas planteadas por Catalunya Ràdio, Junqueras considera que Sánchez deberá escoger "si quiere hacer cambios superficiales como José Luis Rodríguez Zapatero o ser un estadista".

"Es decir, puede arriesgar o puede quedarse en postureo progresista. Veremos", ha añadido, tras destacar que la toma de decisiones es lo que "evidencia la talla de un dirigente".

Junqueras ha negado que con el apoyo a la moción de censura, ERC le haya dado un cheque en blanco al dirigente socialista. Lo que hicieron los diputados republicanos, ha explicado, es "reprobar a un Gobierno del PP que ordenó apalear a la gente el 1 de octubre" y que actuó en contra de los ciudadanos catalanes "en materia de derechos, en inversiones, en infraestructuras, o en el cumplimiento de los presupuestos".

Fomentar el diálogo

Preguntado por a qué precio daría ERC estabilidad a Sánchez, el líder republicano ha considerado que esta opción es una quimera hoy en día y ha considerado que el trabajo de su partido no es estabilizar al PSOE, sino "fomentar el diálogo y encontrar una salida democrática en la que se respete la voluntad de la ciudadanía".

Junqueras también ha comentado el vídeo que supuestamente grabó un recluso en la prisión de Estremera en el que aparecen él, Raül Romeva y Joaquim Forn. Ha recalcado que la imágenes se tomaron sin su consentimiento y que suponen una "intromisión" en sus vidas privadas.

El 'exvicepresident' ha comentado también lo duro que es para su familia que él esté en prisión tan lejos de su hogar. "Es tan injusto que se les castigue a ellos que no lo puedo aceptar. Y me pregunto qué tipo de gente lo decide. Ya no es venganza, es ensañamiento. Nos quieren castigar y lo hacen haciendo sufrir a nuestro entorno", ha añadido.

Por último, respecto de su relación con Carles Puigdemont, ha considerado que "no es el momento de reproches" y desea "suerte y aciertos" a todo el mundo.