La líder del PDECat: "No sé si gobernaremos con ERC"

La líder del PDECat, Marta Pascal, ha respondido este miércoles a la propuesta de Marta Rovira de hacer un "frente común" para las elecciones catalanas del 21-D afirmando que su formación no contempla en estos momentos un gobierno de concentración con ERC. "No sé si gobernaremos con ERC", ha afirmado Pascal en una entrevista en 'El Matí de Catalunya Ràdio'. "No sé si haremos un gobierno de concentración. Primero ganemos, no nos pongamos en escenarios que si no hacemos un trabajo previo no se producirán", ha subrayado.

Pascal se ha sumado también a la autocrítica del independentismo. "Alguna cosa no hemos hecho bien para que hoy no podamos decir que somos independientes", ha apuntado Pascal, sumándose así a Artur Mas, Toni Comín, Clara Ponsatí o Joan Tardà, que en las últimas horas han admitido errores en el 'procés'.

Pascal ha destacado que el proyecto de la independencia reclama "grandes mayorías". "Esto es lo que la gente pedía", ha apuntado antes de añadir: "Estamos en fase de ser conscientes que hemos de ser más y encontrar la manera de que los compromisos adquiridos se hagan efectivos".

Ha reconocido, como ya lo hizo Comín o Tardà, que "en algunas cosas pensábamos que estábamos a punto y no lo estábamos". Y ha aludido a la reacción del Estado, que el independentismo asegura que no esperaba que fuera la que ha sido: "Con un Estado brutal y violento la independencia exprés no existe".

La dirigente ha querido lanzar, sin embargo, un mensaje en positivo a las bases independentistas: "Lo que ha hecho este país no se había hecho nunca antes. Alguna cosa ha hecho ete proceso".