Llarena procesa por rebelión a toda la cúpula del procés

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado por el delito de rebelión a 13 personas por su participación en el denominado 'procés' para la independencia de Catalunya, incluidos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Marta Rovira (que acaba de anunciar que se marcha de España).

Además de ellos, los otros procesados por rebelión son los exconsellers Joaquim Forn, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comìn y Dolors Bassa.

También procesa por rebelión a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, al ex presidente de la ANC Jordi Sànchez y al ex presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart.

Llarena ha dejado fuera del auto de procesamiento al expresidente de la Generalitat Artur Mas; a la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.

Son los únicos 3 de los 28 investigados en el Supremo por el "procés" hacia la independencia unilateral de Cataluña que no han sido procesados por el magistrado.