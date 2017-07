Mariano Rajoy carga contra Aguirre

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declara este miércoles como testigo en el juicio a la primera época de la 'trama Gürtel'. Esta declaración fue solicitada por Adade, con el objetivo de que el político gallego cuente lo que sabe de adjudicaciones a empresas cuando era vicesecretario general del partido y responsable de asuntos electorales entre 1990 y 2003.

Tras tres intentos infructuosos, el tribunal acordó que declare en su sede de San Fernando de Henares (Madrid), en una testifical que supondrá la primera para un presidente en la historia de España. Pese a ello, la comparecencia se hace como ciudadano español, y no en virtud del cargo que ocupa.

Rajoy, que ha preparado con mimo su intervención, intentará responder "a todo" y se enfrentará en los momentos previos a un escrache convocado por Rodea el Congreso.

12:02 Termina la declaración de Rajoy, que ha durado una hora y 50 minutos.

11:57 La defensa de Rajoy renuncia a hacer preguntas.

11:57 Llega el turno de los abogados de la defensa y Rajoy recalca que "sería absurdo que yo me ocupará de los asuntos económicos de 8.000 municipios".

"Como he explicado antes con meridiana claridad el tesorero no me habló de ninguna trama... Ni de Majadahonda, ni Pozuelo, me habló de municipios de Madrid", reitera.

11:45 "No recuerdo haber asistido a un debate sobre presupuestos en el Comité Ejecutivo del Partido", responde Rajoy.

11:43 Tras no permitirse las preguntas sobre Orange Market, es ahora el turno para los fiscales.

11:40 Rajoy, sobre los SMS a Bárcenas: "Hacemos lo que podemos significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar en un proceso".

Sobre el "Luis, lo entiendo, sé fuerte", Rajoy dice que uno manda muchos mensajes pero que no llamó a Bárcenas.

11:38 Acaba el turno de preguntas del letrado del PSPV, turno para el abogado de la acusación de Pablo Nieto.

11:26 "No tenía la más remota idea" de que Bárcenas tenía una cuenta en Suiza, dice el presidente del Gobierno.

11:21 Rajoy dice que no tuvo conocimiento de que se contrató en Valencia al grupo de Correa: "Yo no me preocupo de estos temas", dice, tras dar explicaciones sobre los casos de Majadahonda y Pozuelo.

El presidente dice que, tras mandar una comunicación a los partidos autonómicos del PP pidiendo que no se contratara con este grupo, no recibió una respuesta al respecto.

11:16 "He tenido dos reuniones. Una con el tesorero para advertirle de que algunos proveedores estaban utilizando el nombre del partido en Madrid, y a partir de ahí dejamos de contratar con ellos. Esa, y otra con el tesorero y Esperanza Aguirre", señala.

11:12 "Puedo enseñarle muchas cartas que me han enviado que me tutean", esgrime Rajoy ante una misiva de Correa que le tutea.

Se ha reanudado la comparecencia

10:58 Breve pausa en la Audiencia Nacional por un problema de sonido. En unos minutos seguirá la declaración de Rajoy.

10:55 El abogado del PSPV, Virgilio Latorre, comienza ahora su interrogatorio. "Siempre he tenido la idea de que Pablo Crespo trabajaba con Correa", recuerda.

10:49 Rajoy hace ahora mención a su declaración "Nada es cierto salvo alguna cosa". "Cuando conocí aquellos papeles, vi que todo era falso. Luego leí la prensa que algunos de aquellos traspasos de fondos se había producido, y me pareció honesto decir eso"

10:47 Fuera de la Audiencia Nacional, el escrache contra Rajoy se ha trasladado fuera del perímetro de seguridad para que puedan ser retratados por los medios, ya que la Policía no dejaba pasar cámaras, cuenta JUAN RUIZ.

10:46 Rajoy, sobre su viaje a Canarias: "Lo pagó mi partido hasta dónde yo sé", dice. "La respuesta tiene que ser gallega porque soy gallego", contesta luego antes las críticas del letrado de Adade.

10:42 "Los proveedores no entregan dinero al partido sino que lo reciben. Era una respuesta de sentido común", dice Rajoy para detallar por qué aseguró en RNE que el PP no recibió dinero de la empresa de Correa "con total conocimiento de causa".

10:41 "Sería incapaz de conocer cuándo conocí a El Bigotes, y a Correa no le conocía", dice Rajoy. El presidente no se acuerda si Álvaro Pérez viajara con el PP a Argentina y Uruguay. "No es imposible pero no se lo puedo decir porque podría faltar a la verdad".

10:39 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que "nunca" tuvo queja de Luis Bárcenas mientras fue tesorero del partido y ha admitido que en 2010 mantuvo una reunión con él en su despacho cuando dejó el partido por que quería "despedirse" y le pareció algo "razonable".

10:33 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy en el juicio de Gürtel que "jamás" ha cobrado sobresueldos y que los llamamos papeles de Bárcenas "son absolutamente falsos".

10:31 Rajoy: "Jamás me encargué de la contabilidad del partido"

10:18 10.15 horas, primera pregunta sobre la caja B del PP. El abogado de Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, no pierde la oportunidad y protesta. El presidente de la sala permite la pregunta, pero declarará inoportunas las que no considere pertinentes. El letrado protesta. Adade preguntaba sobre la declaración de Bárcenas sobre la contabilidad extracontable del PP.

"Mi responsabilidad era de tipo político", recalca Mariano Rajoy. "El director de campaña dirige toda la parte política de la campaña". ¿Y la parte económica no la conoce? "En absoluto", responde Rajoy.

"El responsable económico responde al comité ejecutivo. Yo estaba entonces en el comité ejecutivo", insiste.

10:12 Mariano Benítez de Lugo, de Adade, pide a Rajoy que sea más concreto. El presidente del Gobierno admite en tres ocasiones que en aquel momento era responsable de acción electoral.

"Dirigí la campaña electoral de las elecciones europeas de 1994, las municipales de 1995 y las generales de 1996 y 2000", admite.

10:09 Comienza la declaración de Rajoy. El presidente está situado entre el tribunal y los abogados de las defensas. Adade, que comenzará a preguntar Adade, expresa su malestar por este "privilegio indebido": "¿Usted podría decirnos el organigrama del PP en esa época?".

09:17 La diputada de Unidos Podemos Gloria Elizo aseguró este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe mostrar su "compromiso" ante el tribunal que juzga la primera etapa de la 'trama Gürtel', comportarse de acuerdo a su cargo y no como un "cómplice de una banda de malhechores".



09:16 Decenas de policías uniformados y de paisano blindan las inmediaciones de la sede que la Audiencia Nacional tiene en un polígono industrial de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, donde se celebra desde el pasado mes de octubre el juicio por la primera etapa de la 'trama Gürtel' de presunta financiación irregular del PP.

Los riesgos para la seguridad fueron uno de los argumentos que Moncloa esgrimió para solicitar al tribunal que autorizara la declaración por videoconferencia del presidente del Gobierno.



09:15 El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha subrayado hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tiene "nada que ocultar" en su declaración como testigo en el juicio del caso Gürtel, y espera, como lo espera el PP, que el caso se resuelva cuanto antes.

09:11 Es probable que a Rajoy también le pregunten por esa contabilidad paralela del partido y está por ver hasta dónde dejará hacerlo el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, el mismo que se negó a que declarara.

09:11 El presidente declarará después de que lo hayan hecho ya, también como testigos, cuatro ministros de la época de José María Aznar -Javier Arenas, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja-, quienes negaron el pasado 20 de junio ante el tribunal haber recibido los sobresueldos de los papeles de Bárcenas y haber mediado para beneficiar a empresas relacionadas con la trama.



09:10 Rajoy está citado a las 10 y acudirá a la Audiencia Nacional, dicen los jueces en su citación, en un acto que "se enmarca en la normalidad democrática". También declara el presidente del Senado, Pío García-Escudero, en este caso a petición del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.