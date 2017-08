Millo asegura que el Govern rechazó el acceso a la Europol aceptado por la Ertzaintza

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha afirmado este miércoles que la Generalitat rechazó el modelo de funcionamiento de participación en Europol que la Ertzaintza sí aceptó. Así, ha detallado que en la Junta de Seguridad del País Vasco "se propuso un modelo de funcionamiento de la Unidad Nacional de Europol y que este mismo modelo la Generalitat no aceptó. Dijo que no le gustaba y quería otro", motivo por el que en la Junta de Seguridad de Cataluña se acordó crear un grupo de trabajo en septiembre para "desarrollar el acuerdo".

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, vinculó la entrada de la policía vasca al apoyo que PNV dio a los presupuestos del Estado y aseguró, por ello, que se trataba de una "decisión política". El republicano Gabriel Rufián también se preguntó en Twitter por qué este cuerpo consiguió integrarse y los Mossos no.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Millo ha sido tajante sobre la presencia de los Mossos d'Esquadra en este órgano de coordinación: "No habrá absolutamente nada que pueda hacer la Ertzaintza en relación a Europol que no puedan hacer los Mossos". Pero sí ha dejado claro que "es difícil de aceptar, e imposible, porque el reglamento no lo permite, que la Generalitat pretenda tener un estatus en Europol como si fuera un Estado miembro" y ha recordado que la policía catalana tiene representación en ella. "La información existe y se comparte", ha asegurado.

CRÍTICAS A TRAPERO Y FORN

Sobre las críticas del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que dijo que la policía catalana no sale "bien librada" en el reparto de información de organismos de seguridad europeos, Millo le ha sugerido que "se concentre en cuestiones policiales y deje en manos de los políticos afirmaciones que tienen un componente político". "Pero no quiero polemizar con Trapero, que me merece todo el respeto", ha zanjado.

No obstante, sí ha cargado contra el 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, por "provocar ciertas desinformaciones", al "avanzar información aún sin confirmar y generar polémica después".

Pero sobre las palabras del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que afirmó que la célula terrorista estaba desarticulada a falta de hallar al principal sospechoso, Millo ha admitido que el ministro usó una "palabra desatinada", pero ha defendido que "lo dijo tras una reunión con cuerpos policiales y todo el mundo coincidía que la célula estaba neutralizada" y "no tenía capacidad de acción".