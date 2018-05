La Moncloa no aclara si desatascará el 155 antes de la votación de los Presupuestos

La Moncloa no “correrá” para decidir qué hace con los nombramientos y el ‘Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña’. Así lo ha dicho la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al atender a la prensa en la toma de posesión de Ángel Garrido como nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. La número dos del Ejecutivo no ha querido aclarar si el análisis jurídico sobre la oportunidad o no de publicar en el ‘DOGC’ los nombres de los nuevos ‘consellers’ designados por Quim Torra llegará antes del próximo miércoles, cuando se voten los Presupuestos del Estado.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy considera que la elección de dos encarcelados y de dos huidos para dirigir cuatro 'conselleries' es "una nueva provocación" y este domingo anunció que va a estudiar qué medidas debe tomar, lo que supone un alargamiento de facto del 155, puesto que la intervención de la Generalitat no acabará hasta que todos los 'consellers' tomen posesión de sus cargos después de que aparezcan sus nombres en el 'DOGC'. “A diferencia de la gente de la Generalitat que hace estas cosas corriendo, nosotros hacemos las cosas con mucha seriedad y con mucho rigor”, ha respondido Santamaría cuando se le ha pedido un plazo para el resultado del análisis jurídico.

Los tiempos son clave para Rajoy, puesto que el miércoles se votan en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado y necesita sacarlos adelante con el apoyo del PNV. Los nacionalistas vascos están muy pendientes de la gestión de la crisis catalana y un endurecimiento de la posición de Rajoy respecto a los independentistas podría llevarles a dar un paso atrás y no respaldarlos.

El político gallego sabe que si pasa esta prueba de fuego, pese a lo endemoniado del calendario con los independentistas, se asegura prácticamente terminar la legislatura, ya que el año próximo podría prorrogarlos y llegar así hasta 2020.

Rajoy manda recado a los nacionalistas vascos

En este sentido, el presidente del Gobierno ha dicho este lunes que "espera" y "confía" en que la "responsabilidad" de las fuerzas políticas permitan aprobar las Cuentas para 2018 pese a ese mantenimiento del 155. La Moncloa defiende que si no se ha levantado aún es por responsabilidad de Torra. "[El 'president'] ha entrado en una "dinámica perversa que no conduce a ningún sitio y es una dinámica fracasada", ha lamentado Santamaría.

La ejecutiva del PNV analizará este tarde el sentido final de su voto. El grupo parlamentario vasco ha logrado cerrar varias enmiendas parciales que suponen una inversión adicional de 70 millones de euros hasta 2020 en Euskadi, que se suman a los cerca de 500 millones que ya incluía el proyecto de Presupuestos para esa comunidad.

CRÍTICAS POR QUE EL 'CONSELLER' DE SALUT ESTÉ EN BRUSELAS

La vicepresidenta ha lamentado también que Torra esté más pendiente de sus propios intereses que de los catalanes y ha criticado duramente que el 'conseller' de Salut que ha nombrado (Toni Comín) esté en Bruselas. Santamaría ha denunciado que el 'president' desatiende a los catalanes "por simplemente seguir provocando" a la democracia española. "La dinámica que ha iniciado Torra es absolutamente perversa", ha concluido cuando se le ha preguntado su opinión sobre la ronda del 'president' visitando a los dirigentes encarcelados.