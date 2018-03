La oposición gira más la tuerca para activar el reloj de la investidura

Tanto o más paralizados que el bloque independentista al no tener margen de maniobra para presentar un candidato con posibilidades de ser 'president', Ciutadans, el PSC, el PPC y los 'comuns' tratan al menos de sacudir el tablero para intentar que empiece a correr la cuenta atrás de dos meses antes de que se vuelvan a convocar elecciones. No lo lograron en el último pleno del Parlament al encontrarse con el voto en contra de la mayoría secesionista y ahora el grupo de Inés Arrimadas, con el plácet del sector no soberanista, ha anunciado la entrada en registro de una iniciativa para que Roger Torrent comparezca en el hemiciclo, "reconozca que no hay candidato" para la investidura y se active así el reloj. Los populares proponen una reunión de líderes parlamentarios y los socialistas, en cambio, apelan al Tribunal Constitucional para que sea él quien pulse el botón.

La líder del partido naranja ha dicho este lunes en rueda de prensa que su fórmula se basa en el informe de los letrados [del Parlament], según el cual el presidente es quien tiene la potestad para presentar un candidato y desbloquear la situación. También ha esgrimido "como precedente" el dictamen que el Consejo de Estado emitió tras el conocido popularmente como 'tamayazo', cuando afirmó que la imposibilidad de presentar un candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en el 2003 era "a todos los efectos como si se hubiera presentado una investidura fallida".

"Si la estrategia de los independentistas es alargar el lío hasta unas elecciones, que lo expliquen", ha reprochado Arrimadas, quien ha asegurado que tanto el PSC como los 'comuns' y el PPC ven "razonable" su petición. Con Xavier García Albiol, eso sí, han vuelto a tener sus más y sus menos: el líder de los populares catalanes le ha exigido que presente su candidatura "por responsabilidad" y le ha criticado que si no lo hace es porque Albert Rivera no le deja porque no le gusta que nadie le haga sombra, a lo que Arrimadas le ha respondido que Torrent mantiene a Sànchez como candidato y tiene la Cámara "bloqueada". "No sé si en su partido los hombres les dicen a las mujeres lo que pueden hacer, pero yo hago lo que quiero", le ha asestado de remate.

La reclamación de Ciutadans ha sido desechada rápidamente por el entorno de Torrent, que considera que no hay "ningún fundamento jurídico" porque "no está prevista ni regulada la comparecencia en un Pleno del presidente del Parlament". Tampoco tiene números de prosperar la carta que Albiol ha enviado al dirigente de ERC para que convoque una reunión de líderes de grupo (y subgrupo) parlamentario para desatascar la situación, por lo que el PSC ha decidido entrar por otro flanco para intentar poner fin al bloqueo. Salvador Illa, secretario de organización de los socialistas catalanes, ha acusado a Torrent de actuar "en falso" tras haber suspendido por segunda vez un pleno de investidura, "ahora en base a un hecho que no se ha ha producido, a un dato falso", en referencia al recurso del Tribunal de Estrasburgo, que de momento no se ha materializado.



El PSC insiste ante el TC



El PSC ha mandado un nuevo requerimiento al TC, reiterando su petición de medidas cautelares para desbloquear la investidura: que se suspenda la decisión suspender por dos veces los plenos de investidura, que se fije un plazo máximo para que se celebre y se fije un plazo máximo a partir del cual computen los dos meses. Los socialistas tampoco verían con buen ojos una candidatura de Jordi Turull ya que, desde su punto de vista, presenta el mismo problema que Carles Puigdemont y Jordi Sànchez, al estar también inmerso proceso judicial.

"Por cada investidura suspendida, gana la partida el Gobierno del PP", ha sentenciado Elisenda Alamany. Pese a tildar de "indignante e intolerable que el Supremo siga haciendo política" con su negativa a permitir que Sànchez pudiera acudir a su sesión de investidura, la portavoz de los 'comuns' ha calificado de pecado original el pacto entre JxCat y ERC que únicamente permite presentar presidenciables de la lista de Puigdemont: "Es una manera de entender las instituciones como un patrimonio de JxCat y de entender el país como el patrimonio de unos partidos que debaten a puerta cerrada".