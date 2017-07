Otegi cree que el Gobierno "tiene miedo" al 1-O

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este miércoles que el Gobierno "tiene miedo a las urnas", al preguntársele por la actuación del Estado ante el referéndum previsto para el 1-0.

Otegi, que esta tarde participa, junto al diputado de ERC Joan Tardà, en un acto en Lleida promovido por Assemblea.cat y otras entidades, ha hecho ha agregado que "en apenas dos meses hay una cita con la libertad, no solo con la libertad del pueblo catalán sino con la del conjunto de los pueblos del planeta, también del vasco, hay una cita con la dignidad, hay una cita con la democracia y hay una cita con un futuro mejor para los hombres y mujeres de Cataluña".

"Nosotros -ha añadido- en Euskal Herria y en Cataluña trataremos de convencer a los ciudadanos de que lo mejor que podemos hacer es construir un Estado refugio de nuestros derechos sociales, de nuestra gente construyendo un Estado propio".

Otegui ha dicho también que del Gobierno español no esperaba otra cosa que no sean trabas y en este punto ha advertido de que la partida "no se juega en el Gobierno español, se juega en el pueblo de Cataluña".

En este contexto ha dicho que está convencido de que si el pueblo de Cataluña actúa con responsabilidad democrática y pacíficamente "dentro de unos meses" se asistirá a la creación de la República catalana.