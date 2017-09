Pablo Iglesias se arrepiente de haber dicho que votaría 'no'

Pablo Iglesias, rectifica su punto de vista sobre el referéndum. El secretario general de Podemos ha admitido este martes que cometió un error al señalar que votaría ‘no’ en la consulta del 1-O, el pasado julio, declaración con la que desautorizó al líder de Podem, Albano Dante-Fachin. En una entrevista en Rac 1, Iglesias ha reconocido ahora que se lamenta haber apostado por el ‘no’ y ha explicado que, a fin de cuentas, él no es catalán.

“Yo no soy catalán. Y creo que me equivoqué cuando entré en la lógica de ‘y si usted fuera catalán’. Soy español, de Madrid. Tengo que respetar que los ciudadanos de Cataluña se movilizan y cuando haya finalmente un referéndum con garantías deberé respetar lo que decidan. Pero yo no soy catalán y creo que no me tengo que plantear esa cuestión” ha señalado.

Preguntado por el significado de sus palabras en este lunes en el acto de conmemoración de la Diada, cuando reclamó una Cataluña "libre y soberana", ha explicado que se refería al derecho a decidir, no a la independencia. "Una Cataluña libre y soberana es la que libremente decida su futuro. La libertad y la soberanía son para decidir, no en una dirección concreta", ha concretado.

Su posición respecto al conflicto territorial ha variado sensiblemente de la que manifestó durante la universidad de verano de Podemos, en Cádiz. «No hay que criminalizar esa movilización política, pero yo, si fuera catalán, no participaría en ese referéndum», opinó entonces. Sus vaivenes respecto a la posición política de Podemos en torno a Cataluña han sido una fuente de malestar en la organización estatal y en su relación con el partido en Barcelona.

Sobre el conflicto abierto con el dirigente catalán de Podem, a quien pidió que convoque una asamblea ciudadana para que las bases votasen su liderazgo y proyecto político, no ha negado que el pulso continúa. “Hablamos con frecuencia con Albano Dante-Fachin, aunque no siempre estemos de acuerdo”, ha afirmado.

LA 'INCÓMODA' BRONCA INTERNA

Iglesias ha reconocido que los podemistas se sintieron “muy incómodos” al seguir lo que ocurrió en el grupo parlamentario de Cataluña Sí que es Pot durante el pleno en el Parlament que aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad. Ha asumido que la diversidad de posiciones en Cataluña debe reflejarse en su partido, pero ha advertido que esas discrepncias no pueden bloquear la acción política. "Cataluña es muy diversa y plural, y en nuestra formación política deben caber todos, Costubiela y Dante Fachin. Pero la diversidad y la pluralidad tiene que ser compatible con la unidad para actuar", ha reclamado.

También ha opinado que el 1-O habrá una "importantísima movilización" y ha insistido en que su partido está en contra de cualquier "medida represiva" que pudiese ejercer el Gobierno para evitar la consulta. Ha pedido las “estrategias más sensatas para que en Cataluña haya un referéndum efectivo”.