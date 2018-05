El Partido Socialista Europeo lamenta la elección de Torra

El Partido Socialista Europeo ha lamentado este lunes la elección de Quim Torra como 'president'.

"Tristes por la elección de Torra como presidente", señala el mensaje, que también lamenta las declaraciones en la misma red social que la oposición ha calificado de xenófobas. "Sus comentarios racistas son absolutamente repugnantes y crean dudas profundas sobre su idoneidad para el cargo".

Sad about the election of #TorraPresident . His racist remarks are utterly disgusting and cast deep doubts about his fitness for the job. #QuimTorraPresident @socialistes_cat

El mensaje va en la misma línea del de Javi López, eurodiputado del PSC, que ya expresó el pasado jueves en esa red social sus críticas ante la elección de los independentistas. "Carles Puigdemont elige un identitario de línea dura como presidente de Catalunya. El númer 11 de su lista tiene un gran número de declaraciones supremacistas y xenófobas sobre los españoles y la mitad de la población catalana. Nada más lejos de los valores europeos", sentenció.

Carles Puigdemont chooses an identitarian hardliner for President of Catalonia. Independent n11 on his list with a large number of supremacist and xenophobic declarations about Spaniards and half of the Catalan population. Nothing is further from European values. @PES_PSE