El 'pequeño Nicolás' pide perdón al CNI y alega un trastorno mental

Francisco Nicolás Gómez Iglesias ha pedido perdón ante el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid por injuriar a las instituciones españolas y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) después de que la Abogacía del Estado en su alegato final en el juicio que se celebra por un delito de calumnias exigiera respeto al trabajo que realiza la Policía Nacional y los servicios secretos españoles, cuyos funcionarios arriesgan su vida por defender a los españoles.

Se trata de la segunda ocasión que se celebra el juicio contra el 'pequeño Nicolás' por calumnias al CNI hace cuatro años en dos entrevistas, una de ellas al diario 'El Mundo' y otra en un programa de Telecinco, en las que afirmó que su teléfono había sido pinchado de forma ilegal, al igual que le pasaba a otros españoles sin las garantías legales exigidas por la Ley.

En 2016, se le condenó a una multa de 4.330 euros por estas afirmaciones, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó repetir el juicio al no haberse citado al excomisario Eugenio Pino, un testimonio que sus anteriores abogados consideraban clave para la defensa de su cliente. Sin embargo, hoy su nueva letrada ha renunciado al mismo.

En su declaración, Francisco Nicolás se ha acogido a su derecho a no declarar, alegando que así se lo recomendaba su médico. Pero tras escuchar el contundente alegado del letrado de la Abogacía del Estado en defensa de trabajo de las instituciones españolas, el acusado ha querido agachar la cabeza y pedir perdón si alguna vez ha podido injuriar a algún organismo del Estado.

"Vengo de familia militar por parte de madre, y de rangos muy superiores en el Ministerio de Defensa. Me han inculcado el respeto a las instituciones y si alguna vez he dicho algo que haya podido injurias pido perdón y me retracto. Lo último que quisiera hacer es injuriar a los organismos españoles", ha dicho.