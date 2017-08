Podem no votará en contra de la ley del referéndum. Esta opción, que ya señalaron sus diputado Joan Giner y Àngels Martínez Castells, ha sido confirmada este jueves por Albano Dante Fachin. "En principio se descarta votar que no", ha señalado el líder de la formación, que no descarta pasar de la abstención al sí si se aceptan enmiendas.

Fachin ha explicado que todos sus diputados votarán lo mismos aunque es posible que los grupos que forman Cataluña Sí que es Pot (Podem, ICV y EUiA) puedan votar de forma distinta. En la misma rueda de prensa, Podem ha pospuesto una semana su consulta interna sobre el posicionamiento de cara al referéndum del 1-O. La formación catalana acusa a Podemos del retraso, ya que desde la coordinadora estatal morada se han alegado motivos técnicos para que la consulta a las bases se celebre entre el 15 y el 18 de septiembre, una semana más tarde de lo previsto. Así las cosas, la dirección catalana ha anunciado que de momento empezarán a hacer campaña en favor de la participación en el 1-O.

La formación morada había hecho ya una consulta entre los círculos, que apostó participar en el 1-O pero sin darle rango vinculante, y que fue tachada de "pucherazo" por la senadora Celia Cánovas. Sectores críticos con la dirección habían empezado a reunir apoyos para forzar una asamblea ciudadana. En julio, Albano Dante Fachin decidió adelantarse y convocar en a todos los militantes para que decidan qué posición tomar sobre el 1-O. "Crees que Podem Cataluña tiene que llamar a la participación y movilización ciudadana el próximo 1-O?", es la pregunta que el Consell Ciutadà aprovó hacer a sus bases, un texto más claro que el que planteaba la dirección, que quería preguntar si se ratificaba la decisión de los círculos.