El PP espera que Cifuentes "dé pormenorizada respuesta" a la polémica de su máster

El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, dijo este martes que espera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, esté mañana "a la altura de las circunstancias y dé pormenorizada respuesta" a las preguntas que reciba en su comparecencia en el Pleno que tendrá lugar en la Asamblea regional para dar explicaciones sobre su máster.

En una entrevista en Onda Cero, Maroto aseguró que "en ningún momento" ha observado por parte del presidente del partido, Mariano Rajoy, o el resto de la dirección nacional "algo que no sea apoyo a la figura de Cifuentes".

En plena

"Esa es la pregunta", reflexionó, al tiempo que dijo que espera que no sea así, "no solo por Cifuentes, sino investigación abierta por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), a fin de averiguar la verdad sobre el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Maroto se preguntó si lo que "estamos diciendo es que en España hay universidades que conceden títulos que están en vigor que no cumplen todos los requisitos". por el conjunto de la credibilidad del sistema universitario". Así las cosas, insistió en que la presidenta madrileña cuenta con su "confianza" y dijo que espera que el miércoles esté "a la altura de las circunstancias" y dé "pormenorizada respuesta" a lo que se le pregunte, como "lo ha hecho en otras ocasiones".

Es más, el vicesecretario general del PP consideró que es "muy positivo" que esas explicaciones se puedan dar. Desde la dirección nacional, explicó, se escuchará "muy atentamente" lo que diga Cifuentes, así como las reacciones de los grupos.