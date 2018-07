El PP recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto de RTVE por ser un "golpe a la democracia"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha recurrido este viernes ante el Tribunal Constitucional el decreto aprobado por el Gobierno para renovar el Consejo de Administración de RTVE de forma urgente y transitoria al considerar que es un "golpe a la democracia perpetrado por Sánchez".

Hernando, que ha negado la urgencia de la medida adoptada por el ejecutivo el pasado 22 de junio ante el vacío de poder que quedaba en RTVE tras expirar ese día el mandato del presidente José Antonio Sánchez, ha asegurado que ese decreto es "una intromisión y aberración jurídica contra la separación de poderes".

"Es un decreto bolivariano redactado por Podemos", ha criticado Hernando, que ha llegado al tribunal pasada la una de la tarde y acompañado por el portavoz del PP en la Comisión Mixta de control parlamentario a RTVE, Ramón Moreno, y del secretario general del grupo parlamentario popular, José Antonio Bermúdez de Castro, y el diputado Arturo García Tizón.

"No vamos a quedarnos con los brazos cruzados y mis compañeros del Senado van a presentar otro recurso de inconstitucionalidad para poder parar este golpe a la democracia que ha perpetrado Sánchez", ha anunciado.

El PP ha presentado el recurso de inconstitucionalidad un día después de que el Senado rechazara a los cuatro candidatos consensuados por PSOE, Unidos Podemos y PNV para formar parte del Consejo de Administración de RTVE al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria para ser designados en segunda vuelta. Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluís Micó y Juan Tortosa no lograron los votos necesarios, aunque sí contaban con el respaldo de la mitad de los grupos de la Cámara, esto es, cuatro, un aval con el que no obtuvo la lista del PP, pese a contar con la mayoría absoluta necesaria. Una situación que para Hernando es "ridícula" porque "se da más poder a la suma de cuatro grupos, que pueden ser 35 senadores, que a una mayoría de 150 senadores".

"No tiene precedentes democráticos", ha subrayado el portavoz popular, que ha insistido que con esta medida se pretende que el Senado "sea una Cámara de adorno, sin significado de ningún tipo, ni parlamentario ni político ni jurídico".

¿Comparecencia en septiembre?

La primera iniciativa que el PP tramitará en el Senado el próximo período ordinario de sesiones que arranca en septiembre será la petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que aclare los graves motivos que justifican el decreto-ley para la renovación del Consejo de RTVE.

Esta solicitud, anunciada por el portavoz del grupo popular en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, irá más allá del caso de la elección de los miembros del Consejo de Administración de RTVE, porque el PP cree que se trata del comienzo de una forma de entender la democracia que "no respeta la decisión de los españoles".