El PP ve un "disparate" la reunión de Puigdemont y Gabriel en Ginebra

La diputada del PP y expresidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, han insistido en que la base para la formación del 'Govern' ha de ser la legalidad. Sánchez-Camacho ha asegurado este lunes que su partido "solo" pide que vuelva la "normalidad" a Catalunya con la investidura de un presidente que no tenga causas penales abiertas y ha calificado de "disparate" la reunión que mantendrán en Ginebra el 'expresident' Carles Puigdemont y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel para hablar de la agenda política y la investidura.

"Me parece un episodio más de un disparate absoluto", ha manifestado la diputada a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP. La secretaria primera de la Mesa del Congreso ha señalado que los catalanes merecen un gobierno con un político que "no tenga causas penales" y que "pueda gobernar en Catalunya". Ha subrayado que "no puede seguir parada porque el señor Puigdemont se cree el nuevo rey de los catalanes y parece que el tiene que dirigir la política en Catalunya".

"La ley siempre gana"

Ante el pronunciamiento que se espera del Tribunal Supremo esta semana sobre los encarcelados Jordi Sànchez y Joaquim Forn, ha indicado que ella respetará cualquier decisión que tomen las autoridades judiciales y ha agregado que no se puede vulnerar el Estado de Derecho.

"La ley siempre es la que gana y por tanto nosotros respetaremos las decisiones judiciales, pero lo que queremos en Catalunya es que se mire hacia adelante y pueda gobernar una persona que que no tenga causas penales y que, por lo tanto, pueda ser un presidente de todos los catalanes. Solo pedimos normalidad, que es muy poco", ha apuntado.

"Nadie está al margen de la ley"

Por su parte, Catalá ha dicho sobre el encuentro previsto este lunes en Suiza entre Puigdemont y Gabriel que "deben cumplir con sus obligaciones ciudadanas y democráticas y comparecer ante los tribunales, como cualquier ciudadano y demuestren que nadie está al margen de la ley, que nadie está fuera del control de los tribunales españoles".

El ministro de Justicia ha realizado estas manifestaciones antes de participar en un Foro de Debate organizado por el Consejo General de Procuradores: "Quizá lo mejor que sucedería para la democracia española es que personas que han ocupado responsabilidades institucionales y que tienen que atender una llamada de la Justicia atiendan a sus obligaciones ciudadanas", ha subrayado.