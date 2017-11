La precampaña del 21-D se instala en el Congreso

La campaña para el 21-D arranca oficialmente el 5 de diciembre pero los motores de la contienda han comenzado a sonar en el Congreso de los Diputados a instancias del PP. El partido en el Gobierno llevó este martes al pleno una iniciativa simbólica para apoyar el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. Contrariados después de no saliese adelante su propuesta de apoyo parlamentario a la candidatura de la capital catalana para ser sede a la Agencia Europea del Medicamento, los populares registraron esta proposición no de ley, que se votará el jueves. La oposición, que no se opone a mostrar respaldo a un centro científico, pone sin embargo en tela de juicio el interés extemporáneo del PP y le acusa de usar la tribuna del Congreso para hacer la precampaña del 21-D.

El ponente del PP que ha defendido la iniciativa ha ha dedicado tanto tiempo a hablar de la crisis catalana como a presentar la propuesta. Jordi Roca ha asegurado que su proposición no de ley es "la prueba fehaciente de que no hay ninguna conspiración de España contra Catalunya" y demuestra la voluntad de trascender "la pedagogía del odio" para construir un proyecto político "que no excluya".

Los partidos independentistas han afeado al PP que presente debates simbólicos en el Congreso a las puertas de la campaña del 21-D. El PDECat ha introducido una enmienda para que el Centro de Supercomputación pueda contratar personal sin necesidad de la autorización administrativa del ministerio de Ciencia y Tecnología. La diputada de ERC Esther Capella ha calificado la iniciativa de los populares como "propagandística en plena campaña para tapar el [artículo] 155 [de la Constitucion]".

El PSOE reprocha la actitud del PP. "Son ustedes muy oportunos", ha señalado el portavoz socialista José Zaragoza, "pero en Cataluña ya no es oportuno, señorías, es oportunismo. Pero en cualquier caso bienvenido sea su oportunismo si es para bien".

El PNV ha lamentado que el PP lleve esta propuesta vacía de contenido, al no presentar ninguna medida concreta para que cristalice el apoyo planteado al Centro de Supercomputación.

Unidos Podemos cree que la actitud del PP trasciende el oportunismo y se limita a la ausencia de “vergüenza”. “Si quieren ayudar a Catalunya o a Barcelona, deroguen el 155 de forma inmediata” ha exigido la diputada Aïna Vidal, que ha acusado a los populares de “pandilla de sociópatas”.

Ciudadanos ha adelantado que apoyará la iniciativa. La proposición no de ley se vota el jueves al final del pleno.