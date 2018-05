La prensa internacional subraya el perfil radical de Quim Torra

El perfil del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha pasado desapercibido para la prensa extranjera, muy atenta desde hace meses a los acontecimientos políticos en Cataluña. La mayoría de medios presentan al sucesor de Carles Puigdemont como un independentista de "línea dura", "intransigente" e incluso "supremacista", aunque en muchos casos se remiten a los calificativos usados por la oposición para definir a Torra. El otro dato que más se repite en la mayoría de crónicas internacionales es la "sumisión" del nuevo jefe del Ejecutivo a su antecesor.

ALEMANIA

En el país donde se encuentra Puigdemont es donde con más atención se ha seguido la investidura del nuevo presidente catalán. 'Die Welt' afirmaba en su titular que el nombramiento de Torra pretende "asustar a Madrid", mientras que 'Der Spiegel' definía al nuevo jefe del Govern como el "candidato de confianza" de Puigdemont. El 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', el 'Süddeutsche Zeitung' y la cadena pública ZDF también se han hecho eco de la información.

FRANCIA

"Las principales cualidades de Quim Torra, independentista convencido, son la fidelidad a su tierra y su sumisión a Puigdemont". Así resumía 'Le Monde' el perfil de nuevo 'president' en una crónica que recogía las acusaciones de de "sectario", "radical", "antiespañol" y "xenófobo" que lanzó la oposición en el Parlament contra Torra, un "recién llegado a la política". "Desde que Puigdemont lo nombró sucesor, Torra está atrapado por los muchos artículos de opinión y tuits que escribió en los últimos años, multiplicando los comentarios antiespañoles y expresando una concepción étnica del catalanismo, hablando, por ejemplo, del ADN de los españoles". Y añadía: "Torra muestra su desprecio por aquellos que hablan castellano en la región y no duda en describir a Cataluña como la última colonia de Europa". La conclusión de este diario es que estas premisas indican que se está lejos "apaciguamiento de las tensiones políticas" en Cataluña.

Menos contundente es 'Le Figaro', que presenta al nuevo presidente catalán como el "comodín" de Puigdemont.

REINO UNIDO

Tanto 'The Guardian' como 'The Times' coinciden en sus titulares en que Torra es un "separatista de línea dura". El primero subraya su "inflexibilidad" y recupera algunas frases escritas por el nuevo 'president' en el pasado, como que Cataluña ha "estado viviendo bajo la ocupación española desde 1714". El segundo vaticina que esta elección "exacerbará la confrontación entre el Gobierno y los políticos pro-independencia de la región". A la misma conclusión llega el económico 'Financial Times': "La investidura de Torra acaba con cinco meses de bloqueo político, pero prepara el escenario para nuevas confrontaciones". Esta crónica tilda al nuevo jefe del Ejecutivo catalán de "activista independentista intransigente".

ESTADOS UNIDOS

Los calificativos escogidos por 'The Washington Post' para Torra fueron "ferviente secesionista" y "líder suplente" que dejó clara en el Parlament su "sumisión" a Puigdemont. "Tiene unas credenciales secesionistas impecables. Fue presidente de un importante grupo separatista de base y fue director de un centro de memoria histórica con inclinación nacionalista [...] Con una sonrisa irónica, expresa puntos de vista antiespañoles que sus opositores consideran extremos e, incluso, supremacistas", resume.

El económico 'Wall Street Journal' se apunta a hablar de "línea dura" y augura: "Aunque los independentistas han recuperado el control, una Cataluña independiente parece cada vez más lejana".

Bloomberg titulaba así su crónica del pleno de investidura: "Los independentistas catalanes desentierran a otro radical para dirigir la región". "Tras más de una década de escribir libros de historia, Quim Torra tiene ahora la oportunidad de escribir su propio capítulo", recalca el rotativo sobre este "separatista comprometido" que dirigirá ahora una Cataluña "profundamente dividida" y con la "amenaza con provocar nuevas tensiones con el Gobierno central".