El PSOE y la épica de desangrarse

Se burlan los politólogos de que las elecciones son como el fútbol: todo el mundo sabe qué debía hacerse a posteriori pero lo complicado es acertar el gol en el instante preciso. Los especialistas en campañas consultados por EL PERIÓDICO analizan el avatar de las primarias socialistas y llegan a la conclusión de que tanto Susana Díaz como Pedro Sánchez han perdido la oportunidad de ese gol de oro definitivo, y ante el desasosiego del empate, buscan el efecto 'carro vencedor' en una batalla que desangra al PSOE: apelan a la épica para tratar de llevar al fango de la trinchera los votos de Patxi López que abogan por la paz. La líder andaluza confía en que el exlendakari mantenga a sus simpatizantes para dividir al nicho de militantes que, sabe, votarán contra ella. Y el exsecretario general ha intensificado sus movimientos para lograr una deserción en las filas del vasco e imponerse en el último esprint.

Los expertos subrayan que el debate del pasado lunes fue el punto de inflexión que puso en marcha la campaña negativa de ataques. Aquel "tu problema no soy yo, eres tú. La gente no se fía de ti, deberías hacértelo ver", que le espetó Díaz a Sánchez abrió la veda. Coinciden en que el fuego cruzado del debate espoleó el cambio de estrategia, que trata de convencer a los militantes de López de que deben mojarse. "La clave está en los votantes de Patxi. Si la deserción que estamos empezando a ver se confirma, ganará Sánchez. Por eso, a Díaz le interesa que se mantenga ese voto, porque si hay fuga, habrá sorpresa", opina Ismael Crespo, catedrático enCiencia Política. "Es un voto a favor de Susana o en contra de Susana, un plebiscito sobre ella, una batalla puramente personal. Porque a estas alturas es difícil que el militante no baje ya a la trinchera", sostiene el consultor Luis Arroyo.

EL RÍGIDO Y LA PANTOJA

Errores han cometido los tres candidatos; la que más, Díaz. Los expertos critican su estrategia y censuran su exhibición de fuerza al postularse como vencedora. "Nunca puedes salir pensando que vas a ganar. Es un error porque no haces los deberes. Susana se ha paseado por el territorio demostrando poder, cuando lo que hay que buscar son adscripciones", advierte Inma Aguilar, asesora en Mas Consulting.



Sánchez se equivocó al pedir a López que se uniera a sus filas y en la volatilidad de algunas propuestas. "El paso del 'no es no' al 'sí es sí' desconcertó y dio balas a Díaz, que le acusa de dar un volantazo. Además, no tuvo respuesta en el debate cuando López le preguntó por la nación. Ahí no vale con hablar de sentimientos. Tienes que dar una respuesta jurídica, política, sociológica y cultural, no puedes ser vago", señala Ana Ruiz, directora de estrategia de Mr. President Consulting. "Tiene un mensaje muy voluble, es fácil rebatirle y se notó mucho en el debate. Por eso le han protegido y no le han permitido hacer ruedas de prensa, porque se equivoca", opina Aguilar. "Él es muy rígido y ella tiene tics de Pantoja. Ninguno de los dos lo puede evitar", concede Arroyo.

El mayor éxito de Sánchez, coinciden los expertos, ha sido instalar el marco de la campaña: 'establishment' frente a militantes; voto del aparato frente al voto rebelde; la soberanía de la estructura frente a la de la calle. Su relato se ha impuesto al de Díaz, sostienen, ayudado por la pulsión social de castigo a la ortodoxia, pero está por determinar si ese discurso destituyente, cómodo de defender en la barra del bar y en la paella del domingo, se transforma en un voto real o, en el silencio de la conciencia, los militantes votan orden.