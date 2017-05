PSOE y Podemos se rebelan contra el veto de PP y C's a 4.000 enmiendas de los Presupuestos

PSOE y Podemos se han alzado contra el veto que el PP y Ciudadanos impusieron el miércoles por la noche a 4.000 enmiendas de losPresupuestos Generales del Estado (PGE). Los socialistas han advertido de que acudirán hasta el Tribunal Constitucional si se ratifica la exclusión de las enmiendas aprobada en comisión mientras que el partido morado ha anunciado que recurrirá la "cacicada" ante el propio Congreso. Ambos aseguran que no existen precedentes de una censura similar en el debate presupuestario.

La polémica decisión se adoptó con nocturnidad, después de dos días de intenso debate en la mesa de la comisión de presupuestos, que se reunió el miércoles pasadas las 22:00 horas de la noche para deliberar sobre si deben tramitar las enmiendas interpuestas a cargo de la denominada sección 31 'Gastos de diversos ministerios' cuando exceden del crédito del que se dispone, que es de 15 millones de euros.

PP y Ciudadanos, con mayoría en este órgano, apoyaron excluir su debate, lo que impide la tramitación de dos de cada tres enmiendas registradas a las cuentas. Y el Gobierno, a través de un escrito remitido a la comisión, avaló la criba alegando que sobrepasar el gasto presupuestado supondría vulnerar el acuerdo adoptado por el pleno, por el cual se rechazaron las enmiendas a la totalidad.

"Cualquier otra enmienda distinta de las constructivas supone por lo tanto un riesgo de modificar las cuantías globales de los presupuestos y que carecen de financiación", indica el informe delEjecutivo.

"MORDAZA" A LOS GRUPOS

Por contra, el portavoz socialista Antonio Hernando ha considerado que este decisión pretende poner "una mordaza a la libertad de los grupos en materia presupuestaria". El socialista ha cargado las tintas especialmente contra el partido de Albert Rivera, que ostenta la presidencia de la comisión: "La cacicada que ha cometido Ciudadanos no se ha atrevido a hacerla el PP en tiempos en los que tenía mayoría absoluta".

Por todo ello, Hernando ha confiado en que la Mesa del Congreso atienda al recurso que registrarán para impedir el veto. En caso contrario, llevarán sus demandas "hasta las últimas consecuencias", ha advertido, además de adelantar que la próxima semana presentarán sus peticiones por todo el país para que Ciudadanos "dé explicaciones de por qué se opone a aumentar el gasto y la inversión".

También Podemos ha acusado a Ciudadanos de cambiar el criterio que mantenía anteriormente y se ha mostrado sorprendido de que la fuerza emergente colabore en la "obstrucción" a labor parlamentaria.

CIUDADANOS CRITICA EL "POPULISMO FISCAL"

La respuesta del partido naranja no se ha hecho esperar. Su portavoz en la comisión, Francisco de la Torre, ha acusado al PSOE de intentar "tapar con populismo fiscal su gravísima crisis interna", en referencia a las primarias que se celebrarán este fin de semana. Según su criterio, la decisión es "democrática" porque "no se puede gastar lo que no se tiene".

Por su parte, el PP ha invitado a la oposición a mostrar la "fórmula mágica" para "transformar panes en peces" y conseguir que sobre los 15 millones disponibles se puedan incluir enmiendas por valor de más de 46.000 millones de euros.