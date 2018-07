El PSOE rectifica para desencallar ahora la presidencia de RTVE

Volantazo de Pedro Sánchez y su socio indispensable esta legislatura, Pablo Iglesias. No empezaron bien el proceso de despolitización que requiere RTVE y este lunes intentaron corregir el sainete de la semana pasada en la que se barajaron varios nombres para presidir la corporación (Ana Pardo de Vera, Arsenio Escolar y Andrés Gil). A primera hora, el PSOE hizo saber que quiere que Tomás Fernando Flores, director de Radio 3 e histórico de RNE, presida RTVE de forma temporal, hasta que un concurso elija a su sucesor. Podemos no hace suya la propuesta, pero la avala, al igual que el PNV. El resto de grupos no y los independentistas catalanes avisan que esperan un gesto para decidir qué hacen. Joan Tardà, de hecho, dijo que es la vicepresidenta Carmen Calvo quien, este martes, debe hablar en favor de un referéndum pactado.

El nombre de Flores supondría encontrar la solución dentro de RTVE, como reclaman los trabajadores de la casa. Desde Podemos dejaron claro que el director de Radio 3 no es su propuesta, sino la del PSOE. Sí que hubo trabajo conjunto con los morados y el PNV para presentar el resto de nombres de los miembros del Consejo de Administración, que se votaron por la tarde. Junto a Flores se sumaron la periodista Rosa María Artal, número dos de Podemos por Zaragoza en 2016; el director de Deia, Juan José Baños; la profesora de universidad Concepción Cascajosa Virino; la periodista y escritora Cristina Fallarás; y el analista en medios Víctor Sampedro.

Como era de prever, en la Cámara baja, la lista no logró la mayoría de dos tercios que se requería y habrá que realizar una segunda vuelta mañana, cuando se necesitará solo mayoría absoluta (176 votos) y el respaldo de al menos cuatro grupos. Además de la previsible oposición del PP y de Cs, el PSOE se encontró con que ERC y PDeCAT de momento no quieren participar ya que de momento considera poco el acercamiento de los políticos presos.

El PP, pese a pedir la devolución del decreto y amenazar con ir al Constitucional, presentó a su candidato: Eladio Jareño, director de TVE. Intentan, dijeron, cumplir con las instituciones.

Los otros 6 miembros que propone son: la exdiputada Macarena Montesinos; Luis de la Matta, exjefe de prensa del PP gallego, Nieves Cristina Alcaine Hernández, Juan Pablo Artero, vicepresidente de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y Manuel González-Sicilia Llamas, catedrático de la Universidad Católica de Murcia.