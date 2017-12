Puigdemont se compara con el expresidente Macià

El expresidente de la Generalitat catalana y diputado electo Carles Puigdemont ensalzó ayer, en un mensaje que leyó públicamente el exconsejero y también diputado electo Jordi Turull, el «coraje del expresident Francesc Macià», y añadió que Cataluña vive «un Estado de persecución a ideas legítimas, democráticas y no violentas». En la tradicional ofrenda floral a la tumba del primer presidente de la Generalitat republicana, Francesc Macià, fallecido hace 84 años, Puigdemont se erigió como el «continuador de una larga cadena de esfuerzos y sacrificios». El cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxCat) afirmó también, en alusión a su actual situación y a la de los exconsellers que se encuentran presos o fugados en Bélgica, que Macià «fue un hombre que también sufrió».

La carta de Puigdemont la leyó Turull, acompañado del también exconseller Josep Rull, frente a la tumba de Macià. Al finalizar su lectura, cantaron junto a los asistentes a esta ofrenda el himno catalán.

Los partidos y las entidades nacionalistas convirtieron la tradicional ofrenda floral a la tumba de Macià en un clamor para pedir la libertad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

NAVIDAD EXCEPCIONAl / El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, afirmó que esta era «una Navidad excepcional» porque no estaban «todos», lo que señaló era una «situación absolutamente injusta y triste que no se debería repetir nunca más». Pujol recalcó la «vigencia» del pensamiento político de Macià, que luchaba «por una Cataluña políticamente libre, socialmente justa, económicamente próspera y espiritualmente gloriosa». La diputada electa y presidenta de la Diputación Permanente del Parlament, Carme Forcadell (ERC), presente también en el homenaje a Macià junto a los secretarios de la Mesa Anna Simó y David Pérez, indicó que la figura de Macià es «inspiradora» porque él «siempre luchó por la libertad y la justicia social».

Por otra parte, el exconsejero y diputado electo por ERC Carles Mundó señaló el sábado por la noche en TV-3 que si Carles Puigdemont no puede ser investido como president, bien porque no ponga pie en España para evitarse la cárcel, bien porque la ponga y dé con sus huesos en la prisión Estremera -donde está Oriol Junqueras- o la de Soto del Real, debería ser Oriol Junqueras quien accediera a la presidencia.

El también exconsejero y diputado electo Jordi Turull (PDECat), que se hallaba en el mismo plató de la televisión autonómica catalana, dijo que rechazaba «empezar a gastar energías en otras hipótesis», que no fueran la investidura de Puigdemont, porque eso era «entrar en un relato de rendición» y su fuerza «no está en ese relato, ni en la renuncia, ni en la resignación.