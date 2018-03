Puigdemont: 'No claudicaré, no renunciaré'

El líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha lanzado este sábado una advertencia a través de Twitter con respecto a su futuro político: "No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad".

En el primer tuit difundido desde que cedió el control de sus perfiles en las redes sociales al encontrarse recluido en el centro penitenciario de Neumünster, Puigdemont ha dado a entender que no forma parte de sus planes dar un paso atrás en la primera línea de la política.

"Que todo el mundo lo tenga claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de derecho y la justicia por 'la unidad de la patria'", ha recalcado.