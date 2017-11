Puigdemont no siguió adelante con la independencia para no provocar una "masacre", según su abogado

El abogado del presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha insistido en la tesis de que el Govern no siguió adelante con la independencia para evitar un escenario de violencia. En una entrevista concedida anoche en 8TV, Cuevillas aseguró que, tras recibir ciertos avisos, Puigdemont se mostró en contra de aplicar la DUI para no provocar "una masacre" si la gente se concentraba para evitar su detención.

No permitiremos que gente de buena fe que se habló de que venga a rodear el Palau de la Generalitat para evitar que me detengan, que esto pueda provocar una masacre", habría considerado el hoy 'expresident' tras recibir avisos sobre una supuesta reacción violenta del Estado, añadió Cuevillas.

El abogado explicó que uno de los debates que Puigdemont y su Govern tuvieron más presentes fue sobre cómo "evitar que pudieran haber episodios de violencia" y aseguró que le consta que se recibieron avisos o advertencias a los que se les dieron mucha credibilidad.

Por ello, Cuevillas aseguró que se optó "por acatar y soportar el 155". "Es evidente que el Estado tiene más fuerza y que por lo tanto se iba a un escenario de resistencia violenta y habría un conflicto", recalcó.

Respecto al futuro político de su defendido, el abogado ha indicado que si la justicia belga no decide la extradición antes --el 4 de diciembre está fijada una vista--, Puigdemont acudirá a Catalunya para ser investido si es elegido presidente aunque pueda ser detenido.

No puede regresar antes

Al preguntársele si Puigdemont regresará a Cataluña si la causa contra él pasa al Tribunal Supremo, afirmó que él no puede regresar porque "se ha sometido a las autoridades belgas" y ellos han dictado medidas cautelares y no le permiten salir del país.

Explicó que pese a que la causa pase al Supremo, rige un principio de conservación de actos y todo lo que ha hecho hasta ahora la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela mantiene validez y por lo tanto la justicia belga tiene una orden europea de extradición y se tiene que pronunciar.

Sobre si renunciar al sueldo de expresidente de la Generalitat puede afectar a Puigdemont a nivel jurídico, consideró que como mucho puede ser una "reiteración de la desobediencia, de un delito que no conlleva prisión".