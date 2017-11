Puigdemont recorta distancias con Junqueras a un mes del 21-D

Se nota que el hámster del 'procés' está convaleciente. Si hasta la vuelta de las vacaciones de verano un mes de relato independentista parecía un disco rayado, los acontecimientos de los últimos 30 días han provocado más convulsiones en el pequeño roedor que en todo el lustro precedente. Hace un mes aún no se sabía que los catalanes votarían cuatro días antes de Navidad por orden de Mariano Rajoy; ni que el Govern acabaría depuesto y con una parte de sus miembros en prisión y la otra en el 'exilio' belga; ni que el ya 'expresident' Carles Puigdemont, con una euroorden de detención, tendría que batallar en las urnas con Oriol Junqueras, hoy entre rejas, por la hegemonía independentista. Ni tampoco podían esperarse los golpes de flagelo que el secesionismo se ha autoinfligido a toda prisa, antes de la campaña electoral, para justificar su 'DUI interruptus'.

Por todo ello, la fotografía electoral que tomó para EL PERIÓDICO el Gabinete de Estudios Sociales y de Opinión Pública (GESOP) hace un mes y la que nos enseña hoy presenta variaciones significativas, aunque los movimientos no tienen la intensidad suficiente como para voltear el tablero parlamentario del último bienio. La irrupción de Puigdemont en la carrera hacia las urnas ha erosionado la musculatura de la ERC de Junqueras, que se mantiene destacada en cabeza pero ve cómo la neonata Junts per Catalunya (la lista del PDECat) le come terreno. En el otro lado de la balanza, la lucha por liderar el bloque no independentista es ya a cara de perro, pues la apuesta transversal del PSC con los herederos de Unió ha propulsado a Miquel Iceta y amenaza ya las posiciones de Ciutadans.

A un mes del 21-D, Esquerra lograría el 23,9% de los votos y 37-38 escaños, 4,2 puntos y seis diputados menos que en octubre pasado. Los posconvergentes se quedarían en el 16,5% de los sufragios y 24-25 parlamentarios, 4,5 puntos y seis representantes más que hace apenas un mes. La diferencia entre ambos ha pasado de 16,1 a 7,4 puntos en solo 30 días. El trabajo de campo de la encuesta se efectuó a partir de 800 entrevistas del 15 al 18 de noviembre, coincidiendo con el goteo de fichajes para la candidatura de Puigdemont, entre ellos el de Jordi Sànchez, expresidente de la ANC actualmente en prisión, que irá de número dos.

Marca más atractiva

Esta estrategia ha permitido al PDECat tomar oxígeno y retener a muchos más votantes que en el 2015 eligieron la papeleta de Junts pel Sí: ahora el 39,1% apoyaría a ERC y el 33,2%, a JxCat. Hace un mes, la distribución era del 53,1% para Esquerra y el 21,8% para el PDECat. Los republicanos también han sufrido un fuerte retroceso en la intención directa de voto (el voto sin 'cocina'), pues se han dejado 3,8 puntos en el último mes. Los posconvergentes, por el contrario, se han aupado 5,5 puntos hasta colocarse a solo cuatro de ERC.

Pero más allá de los trasvases entre los hasta ahora socios de gobierno, el independentismo vuelve a reflejar un claro estancamiento. Gana pero no crece. Mantendría la mayoría absoluta en escaños pero no llegaría al 50% de los votos. Y ello a pesar del hachazo al autogobierno que ha supuesto la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En octubre las fuerzas secesionistas sumaban 70-73 escaños; un mes después la horquilla se ha rebajado a 68-71, en el límite de la mayoría absoluta. En papeletas, Esquerra, JxCat y la CUP reunirían el 46,7%, un punto menos que en las elecciones del 2015 y que en la encuesta anterior.

Una de las causas es que la CUP ha retrocedido un punto y medio y dos diputados respecto a hace un mes. Ahora obtendría el 6,3% de los votos y 7-8 parlamentarios (ahora tiene 10). Los anticapitalistas son la fuerza que sufre más fugas hacia otras formaciones y su fidelidad de voto ha pasado del 58,3% al 42,9% desde octubre. Tres de cada 10 votantes 'cupaires' en los últimos comicios se decantarían hoy por ERC, y dos de cada 10 están indecisos.

Socialismo al alza

Tras mezclar en su lista a Ramon Espadaler con Carlos Jiménez Villarejo y representantes de las principales entidades no independentistas, el PSC ha ganado en un mes 3,6 puntos y cuatro representantes. Conseguiría 24-25 escaños (hoy tiene 16) tras absorber a una sexta parte de los votantes de Ciutadans en el 2015 y un porcentaje similar de electores del Catalunya Sí que es Pot. Los socialistas empatan en esa horquilla de diputados con JxCat y el partido de Inés Arrimadas, que también sube respecto a octubre y se mantiene medio punto por delante del PSC.

Lo que pierden los naranjas por el costado izquierdo lo recuperan por el derecho, dado que atraen a una quinta parte de quienes hace dos años votaron al PPC. La consecuencia para Xavier García Albiol es un desplome considerable: pasaría de 11 a 6-7 diputados. Los populares pagan íntegramente los platos rotos del artículo 155, a diferencia de Ciutadans y el PSC. La fidelidad de voto del PPC ha caído 11 puntos en un mes.

Un golpe casi tan doloroso como el que se llevarían los 'comuns', cuya pujanza se diluye sondeo tras sondeo. Tras el divorcio impuesto por Ada Colau al PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, la Catalunya en Comú de Xavier Domènech podría perder hasta dos de los 11 parlamentarios que ha heredado de Sí que es Pot, coalición que no incluía a los 'comuns'. Desde octubre, la izquierda alternativa ha cedido medio punto y un par de escaños.