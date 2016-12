Rajoy: "No se puede celebrar un referéndum para liquidar la soberanía nacional"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece este viernes, a partir de las 13.30 horas, en la rueda de prensa posterior alConsejo de Ministros. Normalmente, esta tarea está reservada al portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, pero Rajoy se reserva habitualmente la última comparecencia del año para hacer balance y exponer sus perspectivas sobre el año próximo.

14:17

Rajoy evita contestar si Cospedal seguirá como secretaria general del PP ni si Aznar fundará otro partido. "De lo primero ya se enterará, y de lo segundo, también", ha zanjado provocando las risas de los presentes.



14:11

Rajoy insiste en su posición y evita explicar la última conversación que mantuvo con Puigdemont ni avanzar si tiene un plan para contrarrestar el proceso soberanista.

14:09

Los periodistas preguntan a Rajoy sobre la ley de transitoriedad jurídica que este jueves acordaron Junts pel Sí y la CUP. Afirma que no puede decir ninguna palabra sobre esta ley porque no está aprobada por el Parlament. "Decir que no se va a cumplir la ley no va a parte alguna", subraya. "Que nadie se llame a engaño, ningún presidente va a aceptar la liquidación de la soberanía nacional"

14:07

¿Qué espera conseguir con la operación diálogo con Catalunya?. Rajoy : "Hablar es bueno y sobre todo cuando nos enfrentamos a asuntos importantes. El Gobierno ha mostrado su disposición a dialogar y creo que la otra parte también está interesada. Tenemos muchísimos temas que afectan al conjunto de los españoles,y por lo tanto de los catalanes, sobre lo que creo que es bueno hablar". Vuelve a reiterar su petición de que Puigdemont acuda a la conferencia de presidentes. "Hay algo de lo que no se puede hablar, de incumplir la ley. Todos estamos sometidos a la ley y quierenes tenemos una responsabilidad en la administración, tenemos una responsabilidad mayor". Reitera que no está dispuesto a hablar de la unidad de España ni de la soberanía nacional. "Es la misma posición que llevo manteniendo a lo largo de mi vida política". "No voy a autorizar ningún referéndum", "es lo peor para la convivencia y para los intereses generales de los españoles".

14:03

¿Cree que un posible triunfo de Susana Díaz en las primarias del PSOE puede contribuir a dar solidez a la legislatura? ¿Y si gana Pedro Sánchez, contribuiría a un adelanto electoral? "No tiene ningún sentido que empiece a hacer elucubraciones ni análisis. Está en vísperas de un congreso y serán los socialistas los que decidirán qué es lo mejor para ellos y para el país. Yo lo que quiero es que sea una legislatura de cuatro años. Es de sentido común y es lo que quieren todos los españoles", responde.

14:01

Si no se aprueban los presupuestos, ¿convocará elecciones?, le preguntan al presidente. "Ya hemos aprobado el techo de gasto, los ingresos del Estado y hemos distribuido entre las distintas administraciones los objetivos de déficit y deuda. Esto es muy positivo. A partir de ahora, empezaremos la elaboración de los presupuestos en enero, empezaremos a hablar con los grupos políticos. Entrar en lo que va a ocurrir o va a dejar de ocurrir... Si no se aprueba tendremos que dar respuesta cuando eso ocurra", afirma, sin adelantar si avanzará los comicios.

13:59

"Hemos pasado de un bloqueo histórico a una colaboración también histórica. 2016 nos ha ofrecido dos caras: una estéril y otra fértil. No existe dudas sobre cuál es la mejor", concluye antes de dar paso a las preguntas de los periodistas.

13:57

Detallas las metas, la guía para los próximos meses: "recuperar riqueza perdida en los años de recesión (un 10% de PIB se destruyó), crear otro medio millón de empleos, completar proceso de saneamiento de nuestras cuentas públicas, diseñar modelo de financiación autonómica que grantice la cohesión y el mantenimiento de servicios sociales básicos, pactar modelo que garantice calidad y estabilidad de la educación, buscar consenso sobre medidas a adoptar para asegurar el futuro de las pensiones, erradicar lacra violencia género"

13:54

Destaca los esfuerzos realizados en el ámbito internacional.

13:53

Agradece a Obama que visitara a España a pesar de estar en funciones.

13:52

El presidente recuerda que se han aprobado hace una semana los objetivos de déficit para la CCAA, así como ayudas a la liquidez de las autonomías. Recuerda la conferencia de presidentes que se celebrará el 17 de enero. "Confío en que el afán de diálogo del Gobierno con las autonomías sea recíproco". Y recuerda que el Ejecutivo está dispuesto a hablar de todo excepto de todo aquello que afecte a "la unidad de españa, soberanía nacional, igualdad de todos los españoles y el respeto a la ley".

13:49

Destaca, asimismo, el acuerdo con el PSOE sobre el bono social y el alcanzado con C's sobre los autónomos.

13:47

Destaca avances, a pesar de llevar dos meses escasos de legislatura. Entre ellos, en el ámbito del diálogo político, el apoyo parlamentario sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto. "Constituye un importante ejercicio de responsabilidad". "También se han registrado importantes acuerdos en educación", con la creación de una subcomisión parlamentaria.

13:45

"Después de muchos meses de interinidad, vicisitudes parlamentarias y unas segundas elecciones estamos sembrando el camino para seguir adelante", añade, antes de aplaudir la "responsabilidad" de otras fuerzas políticas, en alusión a PSOE y Ciudadanos, para evitar unas terceras elecciones.

13:43

"Entre todos hemos conseguido devolver la confianza a nuestras cuentas públicas, y así hemos de seguir", subraya.

13:42

"2016 se cerrará también con un ámbito histórico en turismo. Sin contar diciembre, hemos recibido 71 millones de turistas internacionales, un nuevo récord histórico. También ha mejorado el gasto medio por turista extranjero", explica el presidente del Gobierno, que asegura que España crecerá este año el 3,2%, "el ritmo más elevado de las grandes economías de Europa"

13:40

Enumera los buenos datos económicos que consolidan la recuperación: el descenso en el número de desempleados. "La crisis nos ha dejado numerosas secuelas, pero también una cosa buena: España se ha convertido en una potencia exportadora", abunda.

13:37

"La incertidumbre política no ha afectado a la recuperación económica", asegura Rajoy. Ahora, añade, el próximo reto es aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

13:36

Destaca también los 10 meses en funciones que ha vivido España y la repetición de elecciones. "Es cierto que hemos vivido un largo proceso de interinidad, pero se han evitado males mayores y los últimos acuerdos y pactos nos están permitiendo corregir la inestabilidad", afirma.

13:35

"Ha sido un año de gran incertidumbre en España y también fuera de nuestras fronteras", empieza su balance del año el presidente del Gobierno. Destaca el triunfo de Trump en EEUU, los resultados de los referéndums en Colombia, Italia y el Reino Unido (Brexit). También destaca la consolidación de fuerzas extremistas "contrarias al proyecto de integración europea", avisa.



13:34

Rajoy arranca la rueda de prensa anunciando los acuerdos del Consejo de Ministros, entre los que ha destacado la subida del SMI y de las pensiones.

13:23

En el Consejo de Ministros de este viernes se han aprobado la subida del 8% del salario mínimo interprofesional, el incremento de un 0,25% de las pensiones, así como un código de buenas prácticas bancarias ante las cláusulas suelo.

13:22

El balance de Rajoy de este 2016 incluirá los 10 meses que ha permanecido el Gobierno en funciones, y su reelección después de dos elecciones generales.