Rivera cree que Rajoy ha pactado con PNV y ERC "cómo salir del lío" de Cataluña

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pactado con el PNV y con ERC "cómo salir del lío" de Cataluña y por ello no aplica el artículo 155 de la Constitución "de manera seria", no informa del dinero público destinado a financiar el proceso independentista, no ha recurrido el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comín ni se ha expedientado a los profesores acusados de señalar a hijos de guardias civiles.

En una entrevista en Antena3, se mostró convencido de que el Gobierno "ha decidido pactar políticamente con el PNV y con ERC cómo salir de este lío y no aplicar la Constitución de manera seria", buscando con ello la "supervivencia" del propio Ejecutivo, lo cual es "legítimo" pero no lo podrá hacer apoyándose en los escaños de Ciudadanos.

Rivera, se ha referido a la oferta de diálogo que ha lanzado Rajoy al Gobierno que salga investido en Cataluña. "Nos tendrá que explicar cual es ese proceso de diálogo, porque si se trata de aplicar la Constitución y el Estatut estoy de acuerdo" dijo antes de advertir que "la mayoría social catalana no es nacionalista". En cuanto a los posibles candidatos que se están barajando para presidir el Govern, Rivera consideró "tremendo que estemos buscando a alguien no imputado", e hizo hincapié en la necesidad de estar "vigilantes" porque "nos han dado un golpe de Estado". De todos modos, consideró que aunque haya gobierno en Cataluña "no se puede levantar el 155 mientras no haya compromiso de respetar la Constitución".



Sobre Puigdemont, dijo que "vive en un mundo paralelo", pero que "no podemos estar pendientes de lo que dice". "Controla su grupo parlamentario y pondrá a la persona que quiera para president", aseguró. En cuanto al tema de los profesores independentistas, aseguró conocer "historias tremendas" de docentes que "señalaron y humillaron" a los alumnos después del 1-0. "Conmigo no van a ser señalados y si lo hacen no van a seguir como profesores", advirtió. En ese sentido, censuró el hecho de que el Ministerio "no haya abierto ni siquiera expediente informativo" por esos incidentes.