Rivera llama a Rajoy a "rectificar ya" ante el "gobierno rebelde" de Torra

Tras difundirse los integrantes del nuevo Consell Executiu de Quim Torra, han empezado a sucederse las reacciones. El más rápido ha sido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para quien la decisión del 'president' de colocar al frente de departamentos a 'consellers' "presos o huidos de la justicia" creando un gobierno rebelde" es un argumento más para continuar aplicando el artículo 155 en Cataluña.

"Es un error seguir mirando para otro lado. Rajoy debe rectificar ya", ha añadido Rivera en un apunte en su cuenta de Twitter, "para garantizar la unión y los derechos de todos los catalanes".

"No quieren gobernar, sino desafiar a la mayoría de catalanes y a la legalidad democrática", ha destacado, por su parte, la dirigente del partido naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, quien también ha reclamado el mantenimiento del 155.

No quieren gobernar sino desafiar a la mayoría de catalanes y a la legalidad democrática. Un President supremacista, un plan ilegal anunciado en el Parlament y un Govern con dos presos y dos fugados que dieron un golpe contra la democracia. Así no se puede levantar el 155 https://t.co/pMTQRJoW3F

Otro de los más raudos en reaccionar ha sido el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, para quien la composición del nuevo Govern "es un claro mensaje de la voluntad de seguir instalados en la bronca, el conflicto y la provocación" y ha avisado de que el Ejecutivo central "estará a la altura para dar la respuesta adecuada al incendiario", en alusión a Torra.

Sólo unas horas antes de que Torra diera a conocer la composición del nuevo Govern, fuentes de Moncloa habían explicado a Europa Press que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondería a lo largo de la semana próxima a la carta remitida por el ‘President’ en la que éste le pedía concertar una reunión "mañana mismo y sin condiciones”.

En su respuesta, Rajoy iba a mostrarse abierto al diálogo “dentro de los límites de la Constitución y la Ley”, aceptando que los respectivos gabinetes se pusieran en contacto para concertar una cita.

Es muy posible que el nombramiento de los ‘consellers’ fuera de la ley congele una vez más ese diálogo. El Gobierno ya adelantó el viernes que no se quedará con los brazos cruzados. El portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, confirmó que ya existe un plan para actuar si alguno de los dirigentes presos intenta tomar posesión como 'conseller' sin obtener previamente un permiso ad hoc del juez para hacerlo. No quiso dar más pistas sobre su actuación llegado el caso.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado "un grave error" haber designado a "personas que no se van a poder dedicar plenamente y forma efectiva" al cargo.

La decisión de incorporar al Govern de la Generalitat a personas que no se van a poder dedicar plenamente y de forma efectiva es un grave error; como es inexcusable no atender un mínimo criterio de paridad. Las primeras decisiones de Quim Torra no son en absoluto esperanzadoras