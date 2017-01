Rivera pide al Gobierno que no se "vuelva a equivocar" y evite un referéndum

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado este miércoles al Gobierno a que no se vuelva a "equivocar" con Cataluña y que esta vez utilice todos los mecanismos previstos para evitar un referéndum soberanista y estar inmersos en un proceso penal permanente. Según él, "el 9-N no se evitó" sino que hubo un "acuerdo no escrito" con el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, para que la consulta soberanista no fuera vinculante, por lo que el Gobierno permitió que se celebrase.



En una entrevista en Telecinco, Rivera ha considerado que el Ejecutivo central "se equivocó" porque hay mecanismos previos para impedir un referéndum de esas características. "Ojalá no pase, ojalá el Govern entre en una línea de sentido común que no tiene hoy por hoy y diga que esto no se puede llevar a cabo", ha deseado ante la previsión de una consulta este mismo año. Pero ha matizado que si finalmente se "pone fecha y hora a un referéndum ilegal", es "mucho mejor" evitarlo porque "es peor ir a un proceso penal permanente".

Rivera ha defendido, por otra parte, el diálogo con Catalunyaaunque "siempre dentro de la Constitución y la legalidad" porque, en su opinión, "fuera de ahí no hay nada de qué hablar".

El portavoz parlamentario del partido naranja, Juan Carlos Girauta, fue más allá en unas declaraciones a finales de diciembre, en las que afirmó que si prevé un referéndum en Cataluña, un juez debe pedir las llaves a los directores de los colegios para que las depositen en el juzgado. El dirigente de C's ha recordado que para la consulta del 9 de noviembre del 2014 los directores de los colegios recibieron una carta de la Generalitat diciéndoles que pusieran las urnas en los centros educativos. Si la situación se repite, cree que deberían recibir "otra carta", esta vez de un juez, en la que se diga que "depositen las llaves del colegio el día de antes y las recojan el día después por la mañana"