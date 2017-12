Rovira afea a Iceta que baile con Junqueras en prisión

El tono de la refriega va subiendo de volumen. Marta Rovira le afeó ayer a Miquel Iceta sus bailoteos en El intermedio. «Qué fácil es bailar cuando tu adversario político Oriol Junqueras está en prisión», le echó en cara la secretaria general de ERC, a la que Oriol Junqueras ha señalado como futura presidenta. El líder del PSC le respondió con contundencia. «Todo lo que está pasando nos lo podríamos haber ahorrado si Carles Puigdemont hubiera convocado elecciones. Lo que es frívolo e irresponsable es hacer a los otros responsables. Yo ni declaro la independencia ni soy juez en la Audiencia Nacional», soltó en rueda de prensa en la agencia Efe. «Lo que es frívolo es no saber cuántos parados hay en nuestro país», dijo a vueltas con el cara a cara de Rovira e Inés Arrimadas en Salvados. Una intervención de la que la republicana no salió muy bien parada y en la que tanto ella como la candidata de C’s quedaron retratadas al no saber la tasa de paro en Cataluña. Rovira fue sustituida anoche por Roger Torrent en el primer debate televisivo de candidatos.