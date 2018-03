Sáenz de Santamaría tacha a Torrent de machista por referirse a ella como "Soraya"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha protestado este jueves contra el tratamiento que le dispensa el 'president' del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. Según la número dos de Rajoy, el que se refiriera a ella como "la vicepresidenta Soraya" ejemplifica un comportamiento "machista" que aún sigue vivo en la política. En concreto, Sáenz de Santamaría se refería al día en que Torrent anunció la suspensión del primer pleno de investidura, en el que Carles Puigdemont era el candidato designado.

"En el mismo discurso llamó a Carles Puidemont Casamajó y a mi vicepresidenta Soraya; si ya no tenemos derecho al apellido y a que se nos trate con dignidad", se ha quejado en una entrevista en Antena 3, al ser preguntada por una huelga feminista a la que no se ha referido en concreto. No obstante, sí ha admitido la situación de desigualdad que sigue afectando a la mujer "a la que le cuesta mucho llegar a los sitios y que se le reconozca": en su opinión, socialmente "el hombre es el brillante y la mujer la trabajadora".

Santamaría también ha valorado la actualidad catalana, al afirmar que Puigdemont, huido en Bruselas desde finales de diciembre, se dedica a "enredar" cuando "pierde cuota de pantalla", pero ha advertido que Catalunya no puede estar "pendiente de sus caprichos". Según ha recalcado, se cree que "quita y pone rey" cuando "el único que lo hace es el pueblo de Catalunya".

Sobre la insistencia en la candidatura de Jordi Sànchez, en prisión preventiva, para presidir la Generalitat. "A mí lo único que me suena bien es un candidato dentro de la ley y fuera de la cárcel", ha recalcado Santamaria, que ha afirmado que Puigdemont se "resiste a retirarse del panorama" político porque esto "se ha convertido en su modo de vida".

El "rollo" del 'procés'

Santamaría ha asegurado que los independentistas están con su "rollo del 'procés'" pero ha recalcado que "el que ha tenido que devolver la paga a los funcionarios de la Generalitat de Cataluña se llama Gobierno de España, con el artículo 155". "Aquí cobran las universidades, cobran los conciertos y cobra todo el mundo porque nosotros gestionamos", ha aseverado.

Tras recordar que había independentistas que auguraban hace meses que iba a haber "movilizaciones" por el 155 y que iba a ser "dramático", ahora se ve que en Catalunya hay una "cierta tranquilidad".