Sánchez abre la puerta a desbloquear las cuentas de la Generalitat catalana

El nuevo Gobierno abre la puerta a dejar de controlar las cuentas de la Generalitat si la situación “se normaliza”. El anterior Ejecutivo, de Mariano Rajoy, las mantenía fiscalizadas desde el 2015. Aunque el cese de la aplicación del 155 no conlleva la retirada la supervisión de cada una de las partidas del Govern, Pedro Sánchez estaría dispuesto a levantar esa revisión.

Así lo ha adelantado su secretario de Organización, José Luis Ábalos este lunes cuando ha señalado que “si la situación se normaliza y prospera, es normal que todo se normalice”. Aún a pesar de esa voluntad, ha advertido de que el Ejecutivo “deberá estar pendiente" de la "vuelta a la legalidad" y ha sugierido que "si eso es así" se revisarían "determinadas medidas que se tomaron". En todo cso, ha señalado Ábalos, es una decisión que no hay que “anticipar ni postergar”, ha señalado en una entrevista en Antena 3.

En cuanto a los posibles acuerdos alcanzados a cambio de apoyo con nacionalistas vascos e independentistas catalanes, Ábalos insiste en que no se ha "negociado nada". "La derecha, en este caso el PP, tiene que darse cuenta de que había mucha voluntad de desalojar a Rajoy. Lo que ganó fue la censura, el problema es que esto conformó una alternativa pero lo que unía es la censura", ha asegurado.

Preguntado en concreto sobre la reivindicación del independentismo catalán sobre el acercamiento a Cataluña de sus líderes en prisión preventiva, ha incidido en que este asunto "no salió en ningún momento en las conversaciones" previas a la moción de censura y, en todo caso, mientras no haya sentencia firme condenatoria, la ubicación de los presos no depende de Instituciones Penitenciarias, sino del juez.

EL LUGAR DE PODEMOS

Ábalos también ha sugerido que dirigentes de los otros partidos que apoyaron la moción de censura pueden ocupar un jugar, si no directamente en el Gobierno, que a su juicio debe ser "de inspiración socialista" , sí en puestos de la administración. Preguntado por si entre esas personas estaría el podemista Íñigo Errejón, no ha descartado esa posibilidad.

"Cuando tenemos una representación tan plural en el Parlamento y un Gobierno con 84 diputados eso nos obliga a compartir mucho. Necesitamos contar con todos. Está en Consejo de RTVE...es un tiempo de hablar mucho", ha afirmado.

POBREZA INFANTIL E IGUALDAD

También este lunes se ha conocido que Sánchez, creará un alto comisionado contra la pobreza infantil, que dependerá directamente de él en la estructura de su Gobierno, y a recuperar el ministerio de Igualdad creado por José Luis Rodríguez Zapatero y liquidado por Rajoy, según ha adelantado Ábalos.

El objetivo de Sánchez es revertir la elevada tasa de pobreza infantil, del 29%, lo que sitúa a España en la tercera posición en este lamentable ránking, solo por detrás de Rusia y Grecia.

Este organismo es una de las novedades del Ejecutivo que Sánchez dará a conocer "previsiblemente" este miércoles. En declaraciones a la cadena SER, Ábalos ha explicado que ayer domingo estuvo con el presidente y que le dio la "impresión de que lo tiene bastante claro".

Según Ábalos, será un Gobierno "equilibrado" entre personas que representen a la dirección del PSOE y otras "sin carné", pero del entorno socialista, que le den "credibilidad".

Tras dar a conocer su Gobierno el miércoles, el jueves tomarán posesión los nuevos miembros y el viernes se celebrará la primera reunión del Consejo de Ministros que preside Sánchez, según el calendario previsto.

ENMIENDAS DEL PP

Por otra parte, el secretario de organización del PSOE ha considerado que "no sería admisible ni desde el punto de vista político ni desde el compromiso" que el PP enmendase sus propios Presupuestos Generales del Estado en el trámite en el Senado, como insinuó ayer la vicesecretaria de estudios y programas del PP, Andrea Levy.

"Si aquellos eran los mejores presupuestos para España, se entiende que sería traicionar a ese sentido. No sería admisible desde le punto de vista político o de compromiso eso de 'como yo no gobierno todo se va por el desagüe', pero si el Senado hace eso, como la última palabra la tiene el Congreso habrá que remediarlo en el Congreso", ha apuntado en declaraciones a COPE.

Según ha afirmado, si el PP adopta esta medida, "se retrata". "Lo que hace el PP es aprovechar la mayoría en el Senado para establecer una venganza situándolo allá donde quiera vengarse. No creo que la venganza y tan cerca de la remoción del Gobierno sea muy edificante. No parece un buen ejemplo", ha señalado.

El dirigente socialista destaca que puede estar todo el mundo "muy tranquilo" porque la formación "va a respetar esos presupuestos, primero porque fueron ya aprobados y segundo, porque es mitad de año". "Este gobierno nuevo lo que tiene que hacer es pensar en los presupuestos del siguiente", ha zanjado.