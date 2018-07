Sánchez apoya a Arrimadas en el #YoconInés

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su apoyo a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y ha subrayado su "más rotunda condena" a "cualquier tipo de machismo, acoso o conducta denigrante".

El jefe del Ejecutivo ha hecho esta manifestación en su cuenta de Twitter después de que distintas dirigentes de Ciudadanos hayan apelado a la solidaridad de las mujeres de otros partidos políticos, incluidas las ministras del Gobierno de Sánchez, para pedirles que condenen lo que describen como el "acoso machista" sufrido por Arrimadas.

"Mi más rotunda condena a cualquier tipo de machismo, acoso o conducta denigrante. Defenderé siempre la igualdad, la libertad y el respeto. No a la intolerancia. No a los irracionales", escribió el presidente en la red social seguido por el 'hastag' #YoConInés con el que se identifica la campaña.

APOYOS DESDE EL PSOE

También la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha abordado el asunto en Twitter y mostrado su apoyo a las mujeres que sufren acoso y violencia, aunque en su caso sin citar expresamente a la portavoz de la Ejecutiva nacional de la formación naranja y líder de la oposición en Cataluña.

Lastra ha dicho hablar de "todas" las mujeres políticas que sufren "violencia simbólica", aunque especialmente de las alcaldesas y concejalas víctimas de acoso mientras defienden sus posiciones en municipios pequeños.

"Del trabajo feminista no se pueden apropiar todas las mujeres, sin embargo, sus logros y éxitos sí son PARA TODAS. Las mujeres que sufren acoso y violencia tienen mi apoyo. No podría ser de otra forma: no sería feminismo si no está impregnado de sororidad y apoyo mutuo", ha subrayado.