Santamaría y Casado se atribuyen la victoria del congreso del PP

Guerra de propaganda para abrumar a los compromisarios del PP. Las dos candidaturas finalistas en la batalla sucesoria, encabezadas por Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, dan cifras similares para asegurar que ganarán el congreso extraordinario que se celebrará el viernes y el sábado en Madrid. Tanto los portavoces de la exvicepresidenta como los del diputado aseguraron ayer que cuentan con el respaldo de más del 60% de los 3.083 delegados que están llamados a votar en el cónclave.

Los primeros destacaron que Santamaría logrará superar ese porcentaje y que el 50% de los compromisarios cercanos a María Dolores de Cospedal, que no pasó la primera fase y este lunes apoyó a Casado, prefieren a la exnúmero dos de la Moncloa antes que al vicesecretario del partido.

Por su parte, un portavoz del diputado declaró que, gracias al «big data, el análisis de datos», están seguros de que Casado recabará el 65% de los respaldos mientras que ven a Santamaría «estancada en el 27%». Además, al conocer que la campaña de la exvicepresidenta lanzó un vídeo en las redes sociales para subrayar que puede convertirse en la primera presidenta de España, esta fuente respondió que, entre los delegados que apoyan a Casado, «el 48% son mujeres».

Esta candidatura ha llamado ya «dos o tres veces» a cada compromisario para saber «qué partido quieren» antes de preguntarles a quién votarán. El equipo del diputado tiene una lista con nombres y apellidos. En rojo, los delegados que están con Santamaría, y en verde los de Casado. El margen de error es desconocido.

Además, también se supo que ambos mantuvieron ayer por la mañana la reunión que tenían pendiente. No fue anunciada y fuentes de ambas candidaturas lo comentaron con posterioridad. Tuvo lugar en la sede del PP en la calle de Génova y fue «cordial», coincidieron sus asesores. Duró unos 40 minutos y se escudaron en que se trató de «una cita privada» para no dar más detalles. «Se han dicho cara a cara lo mismo que hablan en público», se limitó a decir un colaborador de Casado. Esto es: el diputado le dijo que no acepta integrarse en su lista, como le pide la exvicepresidenta cada día. Así que no habrá unidad antes del congreso. Después ya se verá.

En la segunda jornada del congreso hablarán los dos finalistas. El orden se decidirá por sorteo. En esas intervenciones presentarán a las personas que les van a acompañar en la dirección del partido. Los estatutos prevén que los compromisarios voten en dos urnas: en una al candidato y a 35 personas para el comité ejecutivo nacional y, en otra, al candidato y 30 vocales para la junta directiva nacional.

Para «facilitar la integración», los de Casado apuntan que no asignarán los cargos a los miembros del equipo que propongan y están pensando dejar sin adjudicar también el sillón de secretario general. En la candidatura de Santamaría tampoco han tomado ninguna decisión en firme, pero creen que lo más probable es que concreten la secretaría general y las principales responsabilidades.

LA NEUTRALIDAD DE RAJOY / El congreso empezará el viernes con un informe de gestión de Cospedal y seguirá con un discurso de Mariano Rajoy, el de su despedida de verdad. El político gallego se ha mantenido públicamente neutral hasta ahora, aunque según El Mundo pidió a la secretaria general en privado que se sumara a la lista de Santamaría. Una portavoz de Cospedal desmintió la información y aseguró que habló con el exjefe del Ejecutivo, pero no de una «candidatura de integración».