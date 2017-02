Seis años de cárcel para Blesa y cuatro para Rato por las tarjetas 'black'

La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de BankiaRodrigo Rato a cuatro años y seis meses de prisión y a el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa a 6 años por el uso de las 'tarjetas black' y por los delitos continuados de apropiación indebida.

En la sentencia respeta la petición de penas que hizo el fiscal Alejando Luzón. El fallo incluye también condenas al resto de los 65 acusados con penas que oscilan entre los 3 meses y los 6 años de prision

A Rato y a Blesa se les considera autores del delito y a los demás, colaboradores. En el caso del exdirector general de medios, Ildelfonso Sanchez Barcoj, el tribunal le considera colaborador y también cómplice de la mecánica desarrollada y se le condena a dos años y seis meses.

La Audiencia, en cambio, absuelve a Rato y Blesa del delito de administración desleal del que venían acusados.

DOS TARJETAS

La sentencia relata cómo una vez que el acusado Miguel Blesa se colocó al frente de la entidad, por su condición de presidente ejecutivo recibió dos tarjetas de crédito, una de empresa para gastos de representación, y otra también corporativa que se atribuyó a sí mismo, “al margen de sus retribuciones convenidas contractualmente, para dedicarla a atenciones netamente personales, en detrimento, con el uso que le dio del caudal de Caja Madrid”.

Y él, como presidente, “ propició” que a los miembros del Consejo de Administración y a los integrantes de la Comisión de Control, se les facilitase una tarjeta Visa de empresa contra la que disponer sin justificación del gasto, “ viabilizando así una percepción dineraria que acrecentaba a la dieta, no obstante constarle que la única autorizada contra el patrimonio de Caja Madrid lo constituía ésta última”

FUNCIONALIDAD DE LAS TARJETAS

Los jueces describen las tarjetas de crédito entregadas, que tenían un límite máximo anual, con un tope mensual del que se informaba a los acusados en el momento de su entrega, aunque el presidente Blesa podía modificarlo y además esos límites no eran coincidentes en todos los casos.

A algunos de los acusados se les facilitaba un PIN para extraer dinero en los cajeros y cuando cesaban en su puesto se procedía a dar de baja a la tarjeta, aunque en varios casos algunos de los acusados las mantuvieron activas durante varios meses. Como los gastos se cargaban a una cuenta de la entidad y como esas tarjetas no estaban introducidas en el producto personal que mantenían con la entidad y no tenían conocimiento del extracto de los cargos, llevaban su propia contabilidad manual. Si no agotaban el límite disponible anual, como aconteció en algún caso, el sobrante quedaba a favor de Caja Madrid. En algunos casos, dichas solicitudes de ampliación del gasto, coincidían, señalan los jueces, “ con periodos de fiestas o vacacionales”.

VERDU RECHAZÓ SU TARJETA

Los jueces hacen constar el caso de uno de los consejero , francisco Servando Verdu, que rechazó la tarjeta “ por no venir contemplada en su paquete remuneratorio”

ATENUANTE DE REPARACION DEL DAÑO

La fiscalía había solicitado que se aplicase la atenuante simple para aquellos acusados que ingresaron las cantidades extraídas en Bankia o en el FROB y no solicitó ningún tipo de atenuante para aquellos que las consignaron judicialmente, a la espera de la sentencia. El tribunal acuerda aplicar la atenuante muy cualificada para los primeros y laatenuante simple para los que consignaron las cantidades judicialmente.

Tanto Blesa como Rato tendrán que responder de forma solidaria a todas las cantidades de las que dispusieron los acusados, que las acusaciones fijan en 12 millones de euros pero que el Tribunal explica que se deberá descontar , en ejecución de sentencia las atribuidas al consejero fallecido, Miguel Angel Araujo así como las cantidades que se han considerado prescritas y que por tanto no han sido sometidas a juicio oral.

El tribunal tampoco acepta la petición de Bankia de que se aplicase a Rato y Blesa la atenuante de reparación del daño porque habían devuelto una parte del dinero. El tribunal lo rechaza porque entiende que esas cantidades son muy inferiores a la propia petición de Bankia de indemnización de carácter solidario de 12 millones de euros.