Teresa Rodríguez denuncia por acoso sexual a un empresario

La coordinadora y portavoz de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha presentado una solicitud de conciliación judicial, el proceso previo a la vía civil o penal, contra un empresario sevillano que le dio un trato "degradante y sexista". Según explica, el empresario es Manuel Muñoz Medina, presidente de la empresa Guadarte y vocal de la Cámara de Comercio de Sevilla.



Los hechos ocurrieron el pasado martes 20 durante la inauguración de una exposición de la agencia Efe en Sevilla, aunque no han trascendido hasta este viernes. Según cuenta Rodríguez en un post en su Facebook y que ha denunciado además publicamente los hechos en las redes sociales, en torno a las tres de la tarde cuando se disponía a irse una azafata le trasladó la invitación de los empresarios a conocer la sede de parte del presidente, Francisco Herrero.

ACORRALADA Y EMPUJADA



Aunque la líder de Podemos Andalucía se excusó por falta de tiempo, dado que se iba de regreso a Cádiz, subió unos minutos a las oficinas para saludarles. "Asomé a penas al umbral y cuando me dispuse a marcharme salieron dos hombres al paso", que provenían de una de las salas de la plan. Con actitud "abiertamente informal", uno de ellos la saludó con dos besos y el otro, Muñoz Medina, la acorraló contra la pared y simuló besarla interponiendo su mano entre las bocas de ambos. "El señor que me había amordazado, empujado, y dado un 'beso fingido' en la boca, lejos de disculparse comentó: 'claro que la conozco, estoy harto de verla en la tele. En ese momento me siento paralizada, humillada, ultrajada y siento deseos de marcharme lo antes posible de allí y lo único que me sale es preguntar: '¿y usted quién es?'", explica Rodriguez en su muro.

Su acción causó la sorpresa de la azafata que la acompañaba, que llegó a interpelarlos acerca de si se conocían. Según Rodriguez, mientras ella lo negó, él empresario aseguró que sí, "que estaba harto de verme en la tele" . En ese momento, Rodriguez relata que se sintió "paralizada, humillada y ultrajada" y que lo único que le salió fue preguntarle al empresario que quién era, a lo que el hombre respondió dándole su tarjeta de visita. Los otros empresarios presentes, lejos de intervenir, rieron la gracia y bromearon acerca de las dotes comerciales del empresario. "Desde que soy cargo público nunca me había pasado algo así", asegura, explicando que ha puesto el caso en manos de sus abogados no solo porque es su derecho, sino para no dejar pasar actos de claro cariz sexista.

DISCULPAS POR LA "BROMA"



Al día siguiente, Rodriguez presentó una queja formal ante la Cámara de Comercio de Sevilla por lo sucedido. Según asegura, el responsable de la institución le reconoció los hechos y pidió disculpas por "no haber reaccionado de otra manera.

En declaraciones al diario digital 'El Independiente', el empresario Muñoz Medina ha calificado el incidente de "broma desafortunada" y lo ha atribuido a que tras haber participado en una comida de empresa estaba ebrio. "Me he pasado siete pueblos", ha afirmado el empresario, que ha asegurado sentirse “totalmente avergonzado”. "Posiblemente mi mujer también habrían reaccionado de la misma manera que ella", ha reconocido.