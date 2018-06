Torra se querella contra Rajoy y Santamaría por "prevaricación"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado este viernes una querella ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de "prevaricación por omisión" contra Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, por su negativa a publicar el decreto de nombramiento del Govern del 19 de mayo.

La querella, presentada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, argumenta que la decisión de no publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el decreto, que incluía el nombramiento como consellers de Jordi Turull y Josep Rull -en prisión preventiva- y de Toni Comín y Lluís Puig -huidos a Bélgica-, fue "arbitraria, extralimitadora de competencias y sin ningún amparo legal".

Torra, a través del secretario del Govern, Víctor Cullell, mandó una carta al Gobierno de Rajoy para saber por qué no se publicaba el decreto. En su respuesta, el Ejecutivo central respondió que no publicaba los nombramientos porque no tenían "viabilidad jurídica".



La querella de Torra llega justo el día en que Rajoy ha sido desalojado de la Moncloa por Pedro Sánchez mediante una moción de censura.