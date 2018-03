Varias personas contrarias a la independencia increpan a Puigdemont en en Ginebra

El 'expresident' Carles Puigdemont ha protagonizado un tenso debate este miércoles en Ginebra cuando varios asistentes a su conferencia en la 'Maison de la Paix' del Instituto de Estudios Internacionales y Desarrollo le han increpado y han interrumpido sus respuestas, según informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

El coloquio, moderado por la periodista de la BBC Imogen Foukes y que versaba sobre el secesionismo, el derecho a la autodeterminación y el futuro de Europa, ha reunido a unas 550 personas (se habían apuntado más de 700, por lo que unas 200 se han quedado fuera) y ha sido el último acto público del 'expresident' en la ciudad Suiza antes de partir mañana jueves a Finlandia.

Algunos de los asistentes críticos con Puigdemont han llegado a proferir gritos, han asegurado que en la escuela catalana no se aprende castellano, han cargado contra el referéndum del 1-O y han defendido la idea de Tabarnia. Ante estas increpaciones, Puigdemont ha defendido el derecho de los catalanes a votar y decidir su futuro, el modelo de la escuela catalana y ha criticado la "represión" del Estado.

¿Temas tabú?

"¿Podemos ponernos de acuerdo en cómo resolver las grandes diferencias?", ha preguntado el líder de Junts per Catalunya, al tiempo que ha defendido que el problema no es que haya "diferencias" de opinión entre los ciudadanos, sino que no se puedan resolver democráticamente. "¿Por miedo a provocar divisiones no podemos hablar de temas delicados con la población? ¿Hay temas tabú? La unidad de España es más importante que el ejercicio de la democracia", ha espetado.

Puigdemont ha acabado defendiendo la república catalana: "¿Está prohibido votar? ¡Está prohibido votar, de acuerdo! Por eso nos queremos ir y hacer una república", ha añadido.

El debate ha llegado en algunos momentos a ser tan intenso que ha obligado a la moderadora a intervenir para pedir a los asistentes que dejaran hablar a Puigdemont y en uno de los casos ha avisado de que los gritos no eran "el tipo de debate" que querían promovern en la 'Maison de la Paix'. "¡Deje de chillar!", ha llegado a decir Foulkes a uno de los hombres que ha increpado al 'expresident'.