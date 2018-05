Els joves de Castelló es mobilitzen per a mostrar suport al col·lectiu LGTBI

El passat 17 de maig es van veure pels carrers de la província multitud de banderes arcoiris pels carrers, així com missatges de suport i agermanament amb el col·lectiu LGTBI, commemorant d’aquesta manera el Dia Internacional contra l’Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia. Moltes d’elles eren portades per joves, que amb el suport dels seus centres educatius es van voler sumar a aquesta celebració d’àmbit mundial.

Un exemple d’açò es va viure en l’IES Violant de Casalduch de Benicàssim. Els passadissos del centre es van omplir de banderes i de cartells amb noms de destacats representants d’aquest col·lectiu, com per exemple Harvey Milk o Pedro Zerolo, persones que van lluitar per la igualtat.

En la capital de la Plana, després de finalitzades les classes, molts joves estudiants es van donar cita als voltants de la plaça Major i la plaça de la Peixateria per a sumar-se a aquesta celebració, promoguda des de tots els àmbits.

programa de la generalitat

Com per exemple amb el programa pilot #DretsAmbOrgull, impulsar per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques. Alumnat de 14 centres educatius de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana participen, entre ells un de Castelló, l’IES Bovalar.

El secretari autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez, va explicar que aquesta iniciativa, que incloïa diferents activitats, tallers i concursos, tenia com a objectiu «acostar a l’alumnat la realitat de les persones LGTBI, trencar amb els estereotips que afecten al col·lectiu i entendre la diversitat com a valor en el més ampli sentit».

Aquesta iniciativa dels col·legis s’emmarca dins de la campanya de sensibilització que la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat ha posat en marxa enguany sota el lema Trenca l’estereotip.

Per a aquesta fi es va comptar amb persones de l’àmbit LGTBI, de 18 i 30 anys, que protagonitzen de manera altruista una campanya que busca centrar-se en les persones més joves, a les quals s’ha volgut donar veu perquè expliquen quins són els principals obstacles que la societat posa a la diversitat sexual, familiar i de gènere.