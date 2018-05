Amb l’arribada de la primavera i la pujada de temperatures, és l’època ideal per a gaudir dels set parcs naturals de la província i de les activitats que en ells es programen, la gran majoria d’elles aptes per al públic familiar.

Com per exemple en la Tinença de Benifassà aquest mateix dissabte, on es podrà contemplar les pintures rupestres de la Cova dels Rossegadors, realitzades fa milers d’anys pels primers pobladors de la zona. Pel seu elevat valor, són considerades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Cérvols, senglars, cabres i caçadors estan representats amb una depurada tècnica, i ens mostren com era l’entorn i la forma de vida dels seus pobladors.

El recorregut ho efectuaran dos grups en dos torns, el primer començarà a les 11.00 hores i el segon a les 12.00 hores.

També al Prat de Cabanes-Torreblanca proposen el pròxim dia 26 de maig una mirada al passat, amb una activitat anomenada Els primers pobladors del Prat. Els participants podran saber qui eren, com vivien, de què s’alimentaven… Es desenvoluparà des de les 10.00 a les 12.00 hores en el Centre d’Interpretació del parc natural.

En la Serra d’Espadà, aquest dissabte dia 19, ens permetran ser Testimoniatges del passat. Un recorregut de 5,8 quilòmetres –de dificultat baixa i recomanat per a xiquets- en el qual es podran conèixer els secrets dels diferents pobles que han habitat la zona, les seues formes de vida, els esdeveniments del passat i l’aprofitament tradicional dels recursos naturals.

En aquest recorregut, trinxeres de la Guerra Civil, castells, corrals i cultius tradicionals de muntanya ixen al pas. L’eixida tindrà lloc a les 9.30 hores en la plaça del Concejo de Vilamalur (enfront de l’Ajuntament).

per a grups d’estudiants

El parc natural de Penyagolosa proposa diferents activitats específicament dirigides al públic infantil, de menor a major dificultat depenent de l’edat dels participants. Per als més xicotets es programa l’itinerari Anem al bosc, que cerca donar a conèixer l’entorn natural del parc.

Per a primer cicle de Primària s’ofereix una ruta per a visitar els arbres monumentals, i per a segon cicle s’ha preparat l’itinerari Planàs-Rodesdar, que cerca descobrir Penyagolosa a través d’un recorregut interpretatiu que sensibilitze als xiquets/as en la necessitat de defensar el patrimoni natural de la província.

El mateix succeeix en Columbretes. Els responsables del parc natural han elaborat un programa que inclou activitats per a ESO, Primària i Batxillerat que es poden realitzar des de les aules, des del Planetari o des de les mateixes illes.

Clar que sempre existeix la possibilitat de visitar aquests valuosos espais naturals per compte propi, gaudint d’un entorn únic.