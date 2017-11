L’alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, va visitar el col·legi La Salle com a part d’un projecte educatiu molt ampli que s’està duent a terme per la tutora de 1r de Primària.

L’objectiu és que els estudiants no solament coneguen teòricament què és i quins serveis té una localitat, sinó que a partir d’entrevistes i experiències adquirisquen aqueixos coneixements generals, recórrent, investigant, treballant, reflexionant i difonent l’après.

En aquesta primera part inicial del projecte els alumnes han après on viuen i on se situa l’Alcora en un mapa, també on es troba el col·legi, treballant d’aquesta manera què és un mapa, com s’orienta, què és un municipi i quin característiques té, què és una llista de carrers i qui i com gestiona el municipi. Per a açò, els alumnes van realitzar, mitjançant un escrit formal, una petició a l’Ajuntament per a poder visitar l’edifici i també perquè l’alcalde visitara el centre per a ser entrevistat pels alumnes. Falomir es va sotmetre a les seus preguntes en una divertida conversa.

Així mateix, i acompanyats per les seus famílies, els alumnes van visitar el barri i l’entorn on se situa La Salle l’Alcora, investigant in situ quins serveis ofereixen els comerços. Les experiències viscudes en el desenvolupament d’aquest projecte estan sent molt gratificants per a alumnes, tutora i famílies.