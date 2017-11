L’Ajuntament de Castelló ha engegat un engrescador projecte que pretén donar veu als infants castellonencs escoltant els drets i necessitats que aquestos reivindiquen. Aquest projecte, que va començar l’any passat amb la celebració del primer plenari infantil, té ara continuitat amb l’elaboració del reglament del primer òrgan real de participació per a xiquets i xiquetes: el Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència.

Aquest projecte, iniciat i impulsat per la Regidoria d’Educació dirigida per Enric Porcar, té l’objectiu principal de «fomentar i impulsar la participació dels més menuts de la casa, per a que s’impliquen en les decisions ciutadanes i per a que la seua veu també siga escoltada. Els xiquets i les xiquetes castellonencs tenen molt a dir i els he de tenir en compte sempre», va detallar el regidor.

El nou òrgan de participació de l’Ajuntament estarà composat per 20 xiquets i xiquetes que representaran als centres educatius i als diferents districtes.

Plenari infantil

L’any passat, durant la celebració del Dia de les Ciutats Educadores el 30 de novembre, l’Ajuntament va celebrar el primer plenari infantil. Un total de 30 representants amb sis portaveus de sis escoles de Castelló van ser els encarregats d’emprendre la celebració dels plenaris infantils en una sessió que va donar a conèixer interessants propostes i inquietuds per part dels xiquets i les xiquetes de la ciutat.

Una de les propostes més cridaneres que van sortir de la celebració d’aquell plenari va ser la d’obrir les instal·lacions dels centres escolars a partir de les 17.00 hores per seguir jugant o passar la vesprada amb els seus amics sense haver d’eixir del recinte.

Una reivindicació que, per cert, ja té la seua materialització amb la iniciativa Patis Oberts amb la qual set patis de set escoles de Castelló, un per districte i zona d’influència, estan oberts als alumnes del col·legis i resta de xiquets del barri els divendres de 17.00 a 19.00 hores i els dissabtes de 10.30 a 13.30 hores.

Referent a açò, els col·legis Sanchis Yago, Ripollés, Carles Salvador, Benadressa, Lluís Revest, Bisbe Climent, Blasco Ibáñez, Sebastián Elcano i Ramiro Izquierdo s’han incorporat al programa de Patis Coeducatius de la Regidoria d’Igualtat, després de l’èxit de l’experiència pilot de l’any passat als centres Censal, Enric Soler i Godes i El Pinar. L’objectiu és que els centres analitzen situacions de desigualtat que es generen diàriament a l’escola per modificar la conducta de l’alumnat.