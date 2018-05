El Sanchis Yago mostra dos mètodes innovadors

El col·legi Sanchis Yago de Castelló va exposar dos casos d’aprenentatge basat en projectes en la I Mostra d’Intercanvi d’Experiències Educatives de Castelló, celebrada al Palau de la Festa.

Una d’elles és la Recycling Patrol, que suposa el repte de convèncer als estudiants de la necessitat de reciclar i cuidar el medi ambient. L’altra és el Master SanChef Yago, els participants del qual elaboren canapès i sorbets després de conèixer diferents països i cultures del planeta i aplicar la regla de proporcionalitat.

Aquesta metodologia converteix a l’alumnat en protagonista del seu propi aprenentatge, resulta més motivadora i permet desenvolupar competències transversals, expliquen des del centre. El professorat juga un paper clau com a guia d’aquest procés educatiu molt més «experiencial i basat en el treball cooperatiu que té altres avantatges com la motivació de l’alumnat, fomentar l’esperit autocrític i promoure la creativitat i l’autonomia».

activitats

Amb el Master SanChef Yago, els alumnes han realitzat recerques i activitats guiades, eixides al supermercat, creació de murals d’Itàlia, França, Mèxic o Estats Units, xarrada sobre celiaquía, pes dels ingredients dins d’un canapè, exposicions i concurs final en el pati del col·legi amb la degustació de 40 canapès i dos litres de sorbet per cada grup.

Amb Recycling Patrol han preparat una presentació en power point, han implicat a altres assignatures com a Ciències, Art i Castellà i han après per què cal reduir, reutilitzar i reciclar. «Ací és on vivim i hem d’ajudar a no alterar els ecosistemes», expliquen a càmera. També han après sobre eficiència energètica.