Vive el verano de tu vida a ritmo de festivales

¿Cuánto sabes sobre los festivales de Castellón?

En Castellón no hay uno, ni dos sino tres festivales de renombre mundial que llevan menos de un cuarto de siglo en activo y que son la cumbre para ingleses e irlandeses. Seguro que tienes alguna foto publicada con el hastag de #BESOUNDER del Arenal Sound o has apagado el móvil el primer día del Rototom Sunsplash o has confundido Benicàssim con Inglaterra porque el mes de julio es de ellos, de los fibers.

FIB

Benicàssim los quiere y ellos lo saben. El Festival Internacional de Benicàssim es el festival que abrió la puerta a la #TIERRADEFESTIVALES. Este año cumple 24 ediciones y quiere batir el récord de la pasada edición, ala que asistieron 177.000 personas en sus cuatro jornadas y su impacto económico fue de más de 30 millones de euros, con una ocupación turística de entre el 85 y el 98%. ¿Este año colgarán el sold out?

ARENAL SOUND

El festival de los records. Menos de una década en activo y ya ha colgado el cartel de completo. Todo un éxito entre influencers de la talla de @dulceida, @albapaulfe o de @the_tripletz, todos ellos grandes amigos de Carlos Sadnes quien este año está en el cartel junto a artistas como Bad Bunny, Dimitri Vegas o Steve Aoki. La clave de este festival no es solo el cartel, que nunca defrauda, sino las playas de Burriana. Una combinación de 10.

ROTOTOM

25 años, dos países, más de 3,2 millones de asistentes y más de 2.300 artistas de reggae ¿De verdad que te lo vas a perder? 7 días de música, un festival reggae y un lugar, Castellón. Este año bajo el lema #25YearsWalkingTogether el Rototom Sunsplash encara un aniversario histórico con el hijo del rey del reggae Julian Marley, Fat Freddy´s y Alborosie, quien celebrará en el Rototom sus 25 años encima de los escenarios, entre otros muchos artistas.

