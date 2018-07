160.000 asistentes avalan el éxito de un FIB con citas memorables

El FIB cerró ayer una exitosa vigésimo cuarta edición, avalada por los 160.000 asistentes contabilizados, una cifra ligeramente inferior a la del 2017, cuando hubo 177.000 fibers, pero que no desmerece el buen balance realizado horas antes de la clausura por sus responsables. De hecho, el director de Maraworld, Melvin Benn, incidió en que, en esta ocasión, han sido unas «40.000 personas diarias de media» las que han dado vida al festival.

La jornada más multitudinaria fue, sin duda, la del viernes, con las 48.000 almas concentradas en el impresionante concierto de The Killers. Por muy poco no se colgó el cartel de sold out.

En cuanto a la procedencia del público, un 55% fue internacional, principalmente de Reino Unido e Irlanda, con representación de hasta 25 nacionalidades. Un 45% de los fibers fue español.

«Benicàssim es conocido en todo el mundo, con el FIB como uno de los festivales más importantes de Europa», afirmó Benn. Muestra de ello fue la acreditación de más de 400 medios de comunicación y alrededor de 700 periodistas, entre los que destacan los profesionales movilizados desde México, Japón o Argentina.

SENSIBILIZACIÓN

La del 2018 ha sido una edición con marcado carácter solidario. La iniciativa de recaudar fondos para Save The Children y Cruz Roja, obtuvo cerca de 7.000 euros. Aunque la campaña más destacada fue la de concienciación en igualdad, de raza, orientación sexual y género.

Con esta propuesta, los organizadores querían evitar imágenes como las que se produjeron el año pasado «que estuvieron fuera de nuestras manos», apuntó el director, refiriéndose a cuando las cámaras enfocaron a varias chicas y los asistentes las animaron a levantar sus camisetas y enseñar sus pechos en el concierto de Red Hot Chili Peppers. Contra este tipo de comportamientos y otros más graves, se instalaron puntos violeta en las zonas de acampada y el recinto, a petición de la alcaldesa, Susana Marqués. Espacios gestionados por Cruz Roja, por donde pasaron cerca de 900 personas. El 85%, mujer.

En cuanto a la repercusión que este evento tiene en la provincia, las valoraciones fueron muy favorables. «El FIB ha vuelto a sus mejores momentos en éxito musical y de asistencia, y Benicàssim está mejor preparado que nunca para afrontar la celebración de macroeventos», dijo Marqués. Por su parte, el vicepresidente y diputado de Turismo, Andrés Martínez, manifestó que con el FIB «tenemos una de las mayores plataformas del turismo internacional de la provincia de Castellón».