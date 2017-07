5 claves para acampar en el Arenal Sound y no morir en el intento

Por fin ha llegado el momento. Esa semana que llevas esperando todo el año está a la vuelta de la esquina. Estás emocionado, ilusionado y cuentas los minutos para que por fin lleguen los días de fiesta por los que has suspirado durante tanto tiempo. Todo son risas hasta que te das cuenta de que tienes que asumir la parte más complicada de tu idilio festivalero: ¿Qué me llevo?

Sí, no tienes escapatoria. A menos que quieras que tus días de fiesta se conviertan en una auténtica lucha por la supervivencia, tienes que afrontar la realidad, sentarte frente a tu mochila y decidir qué te llevas a Burriana y que cosas te dejas en casa. Pero tranquilo, desde Mediterráneo queremos echarte una mano para que disfrutes al máximo y nos dejes los dolores de cabeza a nosotros. Aquí tienes una lista de los 5 imprescindibles para acampar en el Arenal Sound:

- Una tienda de campaña: Efectivamente, para acampar te va a hacer falta una tienda. Te parecerá obvio, pero no serías el primero que duerme al raso durante toda la noche (porque cuando salga el sol ya puedes olvidarte de dormir). Del calor no te vas a librar, pues todos conocemos el encantador efecto invernadero que producen las tiendas de campaña tras exponerse unas horitas al sol, pero al menos contarás con algo de intimidad y podrás despelotarte si lo consideras oportuno. También puedes dormir desnudo sin tienda, aunque no creemos que sea lo más apropiado.

- La entrada: Seguimos con cosas obvias. No pienses que te estamos tomando el pelo, si lo decimos es por algo. Seguro que conoces a alguien que se dejó las entradas para algún espectáculo o evento y le tocó dar media vuelta e irse para casa (o intentar colarse claro, pero eso hazlo bajo tu responsabilidad, nosotros no hemos dicho nada). Siempre te quedará la, para nada recomendable, opción de acudir a la reventa, pero debes tener preparados muchos billetes para ello.

- Una mochila pequeña o riñonera: Este es uno de los imprescindibles más imprescindible. Móvil, dinero en efectivo, documentación y todas las pequeñas cosas que quieras llevar caben en esta mochila. Prepárate, porque junto a la cerveza y los cubatas, esta pequeña mochila va a ser tu amiga inseparable. No olvides que si la bolsa es colorida y cuenta con motivos veraniegos todo va a ser mucho mejor, pues a parte de ser práctica, vas a marcar tendencia allá por donde vayas. Aprovechamos para decir que todo lo que lleves dentro, también son imprescindibles ¿Has visto que manera más sencilla de descubrir que es lo que realmente necesitas?

- Pañuelos o papel higiénico: Si es la primera vez que acampas en un festival pensarás que no es para tanto, pero si ya eres veterano sabrás de que te hablamos. Nada como empezar el día sudando a mares dentro de un váter portátil. Solo faltaría que no tuvieses papel para limpiar el rastro de las patatas fritas de anoche. Preferimos no adentrarnos en más detalles pues creemos que ya lo has entendido a la perfección. Ah, y dúchate después de ir al baño, lo agradecerán todos los que tengas alrededor.

- Kit veraniego (Bañador, toalla, crema solar y gafas de sol): Efectivamente, estamos en verano y Burriana tiene mar. No te olvides de tu bañador más festivo y de tu toalla más llamativa, aquí se viene a pasarlo bien. Y por lo que más quieras, ponte crema solar, que ya sabemos que quieres estar más moreno o morena, pero lo único que conseguirás es ser un tomate durante todo el festival. Finalmente, tu mejor aliado para las mañanas de resaca son las milagrosas gafas de sol, que te harán mantener todo tu glamour pese a que estés en las últimas.

Y tú, ¿Añadirías algún otro imprescindible?