5 planes que no podrás dejar escapar en Castellón este sábado

¿Te aburres de hacer cada sábado lo mismo? Quedarse en la provincia de Castellón este fin de semana no tiene por qué ser algo aburrido y, si piensas que eso es mentira, vamos a demostrarte lo equivocado que estás.

Te recomendamos estos 5 planes para que el sábado no te quedes encerrado o encerrada en tu casa. Los hay para todos los gustos (música, literatura, teatro, cine, hip hop...) y para todos los bolsillos, en Castellón capital y en algunos pueblos. Si te quedas sin hacer nada, ¡que no sea porque no te hemos dado ideas!

1. Para amantes del teatro: Los universos paralelos



Si lo que te gusta es sentarte en tu butaca y disfrutar de una buena actuación teatral, te recomendamos que vayas a ver la versión de Los universos paralelos de David Lindsay-Abaiere dirigida por David Serrano, que será acogida por el Teatro Principal de Castellón este sábado a las 20:30. A pesar de ser el plan más caro que te proponemos, tampoco tendrás que rascarte mucho el bolsillo: el precio de la entrada es de, como máximo, 20 euros.

Protagonizada por actores y actrices de la talla de Malena Alterio, Daniel Grao, Carmen Balagué, Belén Cuesta e Itzan Escamilla, esta obra cuenta la historia de Patricia y Alberto, un matrimonio acomodado que ha de tratar de superar el duro golpe que supone la pérdida de un hijo. Así, podemos profundizar en las diferentes maneras de sobrellevar el dolor por cada uno de los protagonistas. Duelo, sufrimiento, exteriorización de la pena o superación de un hecho trágico son algunos de los interesantes temas que se tratan en esta pieza, que en las próximas semanas también visitará otras ciudades, como Valencia o Alcalá de Henares.



2. Tres anuncios en las afueras, una película de Óscar en Benicàssim

En caso de que, por el contrario, seas más de cine que de teatro, también tenemos plan para ti. El Teatro Municipal de Benicàssim reproducirá (en versión original subtitulada en español) durante este fin de semana la galardonada y merecedora de varias nominaciones a los Óscar Tres anuncios en las afueras. La cita tendrá lugar a las 22:30 y, si el anterior plan ya era barato, este lo es aún más: dos horas de entretenimiento por tan solo 3 euros.

La película, dirigida por Martin McDonagh en Reino Unido, cuenta la historia de una madre que trata de presionar a la policía para que investigue el caso de la violación y asesinato de su hija. Protagonizada por Frances McDormand, que gracias a este largometraje se hizo con el Óscar a Mejor Actriz, la película también cuenta con otros actores como Woody Harrelson o Sam Rockwell. Si no la has visto aún, no puedes desperdiciar esta ocasión.

3. Tarde entre letras con: Las campanas no son solo para las iglesias

Como plan alternativo para los amantes de la literatura, te sugerimos que no te pierdas la visita de la autora Yolanda Quiralte a la librería Argot de Castellón para presentar su nueva novela romántica Las campanas no son solo para las iglesias, que cuenta con el sello Esencia del Grupo Planeta. La cita tendrá lugar a las 18:30 en la librería antes mencionada, tan solo cuatro días después de que la obra salga al mercado, y lo mejor de todo: ¡el acceso es gratuito!

Yolanda Quiralte, autora de obras como Mauro, yo soy tu madre o Cotton Bride, ha pasado gran parte de su vida en Castellón. En esta comedia romántica nos pone en la piel de Víctor Albalate, un guapísimo comisario, y de la joven agente Diana Sierra. Ambos compartirán una escurridiza relación acompañada siempre de misteriosas campanas de chocolate. ¿Verdad que te ha despertado la curiosidad? Pues no esperes a ver qué más tiene que contarnos la autora sobre esta romántica y graciosa historia.



4. Nules Sona 2018, música valenciana para todos los públicos

Como no podía ser de otro modo, también tenemos planes para los amantes de la música más variada. En esta ocasión os recomendamos el III Festival Nules Sona 2018, que abre sus puertas todo este fin de semana también de manera gratuita.

El sábado, desde las seis de la tarde, quienes acudan a la Plaça Major de Nules podrán disfrutar de diversas actuaciones tradicionales: desde la Conlloga Muixeranga de Castelló hasta una trobada de dolçainers y tabaleters.

Por la noche, por los descampados de Juzgados pasarán varios grupos de la escena musical valenciana, como El Diluvi, Candela Roots, Gem, Prozak Soup y Mim. Todo esto será parte de unas jornadas de tres días de tradición y música en valenciano que seguro que no te querrás perder. Por si te entra más curiosidad, puedes consultar más información en su perfil de Facebook.

5. Flamenco y hip hop en una tarde joven

Por el contrario, si en lugar de la tradición lo que te gusta son los ritmos más modernos como el hip hop o la música flamenca, también tenemos una opción para ti. Por la Plaza de las Aulas de Castellón, a las 19:00, pasará este fin de semana Jarana, un grupo formado por Toño, José Vicente y Marcos, tres jóvenes castellonenses que seguro que consiguen que no puedas evitar bailar al ritmo de su guitarra y su cajón. Pero todo no acaba ahí: además, los asistentes verán también un espectáculo de hip hop en directo con la colaboración de General Rap Castellón. Bailes, música y diversión hasta las 22:00 de la noche.

Estas actuaciones, bajo el título Conciert de Grups Joves en Castellón, forman parte del programa #RutaCatorce35 que ofrece el Ayuntamiento. Suponen, por lo tanto, una más de las muchas actividades lúdicas, culturales y deportivas gratuitas para jóvenes de entre 14 y 35 años a las que te puedes inscribir aquí y que tendrán lugar en diferentes puntos de Castellón hasta junio de este mismo año. Puedes consultar la programación en este enlace.