«Ahora hay propuestas culturales de calidad sin salir de Castellón»

Hacer accesible la cultura, llegando a nuevos públicos y apostando por el talento local. Es la hoja de ruta de Verònica Ruiz para dar un giro a la propuesta cultural de Castellón desde la Concejalía de Cultura que dirige.

-En la agenda: el Festival del Grau Arrankapins con Kiko Veneno o Tequila entre otros, el Sant Pere BP Music, el Red Pier Fest, el Ciclo de Danza que empieza hoy en el Menador... Programación cultural para todos los gustos esta primavera-verano en Castellón. ¿Qué destaca?

-Y muchas propuestas más como el Festival de Magia de este fin de semana, Imaginaria, el ciclo de música de cámara, la Ravalera, la Feria del libro, el Festival Internacional de Cine y Música CIM, l’Estiu Clàssic, el Ciclo Dilluns al Ras en julio, Undergrau en agosto y decenas de eventos más que llenan de cultura nuestra ciudad, incluida alguna sorpresa.

-Han diversificado propuestas, multiplicado escenarios y sacado la cultura a la calle. ¿Es su sello propio en la programación cultural de Castellón? ¿Qué hacía falta para dar este giro a la cultura?

-El sello de nuestro proyecto cultural no solo es hacer accesible a todo el mundo la cultura en mayúsculas, sino también contar y hacer partícipes a todos los agentes culturales de nuestra ciudad. La democratización de la cultura es el pilar fundamental de nuestro proyecto, con el que pretendemos crear nuevos públicos, incentivar el asociacionismo y contar con todos los profesionales del sector cultural, siempre con nuestro talento local y abrir puertas a propuestas foráneas.

Para iniciar este giro cultural solo hacía falta voluntad, ganas de trabajar por y para la cultura y muchísima ilusión. Queda todavía muchísimo trabajo por delante, en tres años no puede revertirse la pésima situación cultural que teníamos en esta ciudad.

-¿Qué otros proyectos tiene en mente para ‘revolucionar’ la cultura de Castellón? ¿Cuál es el evento que le gustaría anunciar?

-Muchas cosas: que tenemos por fin un edificio donde se sustantive el MUCC (Museo de la Ciudad de Castellón), que tenemos una sala expositiva magnífica donde exponer a la ciudadanía el patrimonio artístico, que Castelló es una plaza importante para grandes propuestas musicales nacionales e internacionales con nuestros talentos castellonenses compartiendo cartel, que Castelló es todo un referente cultural...

-¿Y qué le falta a Castellón para ser un referente cultural?

-Durante años en esta ciudad, para poder acceder a ciertas citas culturales teníamos que ir a municipios vecinos, o no tan vecinos. Esta situación ha cambiado. Ahora podemos consumir propuestas culturales y de gran calidad sin salir de Castellón. Pero queda mucho camino por delante para salir en los medios nacionales e internacionales como referente cultural.

--Los promotores musicales de Castellón han reivindicado en varias ocasiones ayudas y un espacio en la cartelera. ¿Cómo está gestionando esta demanda?

-Hemos acabado con el clientelismo de los 24 años de gobierno popular; y en las propuestas musicales así lo hemos demostrado. En lo que respecta a los edificios culturales de propiedad municipal (Teatre del Raval y Pérgola) siempre han estado y estarán a su disposición para cuantas propuestas quieran programar. Como te decía, contar con todos los agentes locales culturales es uno de nuestros mejores valores.

-El director de la Banda Municipal de Música de Castellón se ha querellado contra usted, según asegura, por acoso. ¿Qué tiene que decir sobre esta acusación? ¿Qué pasa en la banda, y cuál cree que es la solución?

-Quiero negar con absoluta rotundidad las acusaciones y denuncias sobre acoso vertidas sobre mi persona. Ahora bien, estamos en un estado de derecho y él, como cualquier otra persona, puede acudir a la justicia si así lo considera oportuno. Es cierto que hay malestar en el seno de la banda, aunque también es cierto que esta situación viene viviéndose desde el 2012, realidad heredada del gobierno anterior. Ahora estamos intentando por todos los medios poner solución.

-Están a la espera de la autorización de la Conselleria de Cultura al proyecto que sustituirá a la cruz del Ribalta. ¿Cuándo calcula que se podrá retirar?

-Efectivamente estamos a la espera del informe favorable de Conselleria, estrictamente necesario por tratarse de un entorno BIC. En cuanto tengamos su autorización, como es nuestro deber y nuestra obligación, aplicaremos la ley de Memoria Histórica y procederemos a su retirada.

-Hablemos de Patrimonio. El refugio antiaéreo de la plaza Tetuán y el centro de interpretación del Castell Vell serán una realidad este verano. ¿Qué otras acciones para revalorizar el patrimonio tiene sobre la mesa?

-El proyecto en su totalidad es muy ambicioso y amplio, el objetivo es preservar y difundir nuestro patrimonio. Y no solo el histórico, también el artístico y el documental. En cuanto al histórico, que es lo que me preguntas, queremos redefinir el actual, y mal llamado, Museo Etnológico; primero deberemos arreglar el edificio (Casa Matutano y propiedad de la Diputación) que está en unas condiciones lamentables y darle coherencia, que no tiene.

-Y el MUCC… ese gran proyecto de legislatura que dará un giro a la cultura en la ciudad. ¿Cuándo será una realidad?

-Actualmente el MUCC ya es una realidad: el refugio antiaéreo, el Castell Vell, la Vila Romana, El Fadrí, las Ermitas,… son patrimonio que nuestra ciudad ya tenía. Hemos puesto en poner en valor todos estos espacios y seguiremos dignificando el resto. Si bien es cierto que el MUCC no tiene un edificio propio y que es una inversión que necesita la ciudad, como tantas otras, que nos la planteamos a medio plazo.