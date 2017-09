Los Amantes y Dandy Wolf suman fuerza escénica en Benicàssim.pop

La próxima edición del ciclo de conciertos Benicàssim.pop estará protagonizada por las actuaciones de Los Amantes y Dandy Wolf. La cita se celebrará el próximo sábado día 9, a las 22.30 horas, en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega. La entrada costará tres euros para todos los públicos.

Los Amantes es un grupo de Castellón capitaneado por Patrizia Escoin, rockera que compagina la actividad en Lula y su pasado al frente de Los Romeos, con la carrera de su otra banda, Los Amantes, que ahora se encuentran más en forma que nunca gracias a su tercer álbum, Open 24 Hours, recién publicado. Junto a ella, el batería Tommy Ramos y el bajista Alberto Segarra.

El disco ha sido grabado en Rockaway Studios, a las órdenes de Coky Ordoñez (Shock Treatment, Los Reactivos), con temas pop-punk bajo el prisma de Patrizia Escoín. Canciones como Rojo y Azul, el primer single del nuevo álbum, sonarán junto con otros clásicos de la banda .

ESTILOS // La otra formación, Dandy Wolf, es una banda de rock alternativo formada en Castellón en el 2013. Su estilo fusiona rock con toques de soul, funk, hard rock y electrónica. También se caracteriza por las influencias directas de Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine, Michael Jackson o Fall Out Boy, entre otros. Está formada por Joan Fort (voz), Dani Campos (guitarra), Pablo Serrano (guitarra), Adrián Marín (bajo) y Gonzalo Cortés (batería). Debutaron con gran acogida en Francia, gracias a la plataforma de la administración provincial Dipcas, en el año 2015. Su primer disco está considerado como uno de los mejores del territorio castellonense. Actualmente, preparan su próximo trabajo para finales del 2017, según informaron desde la organización del evento, impulsado por la Seta Azul, con la colaboración de la Concejalía de Cultura.

TRAYECTORIA DEL PROYECTO // Benicàssim.pop es un proyecto que nació en el 2011 con el objetivo de apoyar y difundir el trabajo de los músicos de Benicàssim.

Durante este tiempo, además de los conciertos, se han realizado varias actividades como la publicación de los cedés libros Benicàssim.pop Vol 1, Benicàssim.pop Vol 2 Tributo a Los Auténticos y Benicàssim.pop Vol 3 Fiber Moments, o la colaboración con el FIB. El ciclo suele contar con dos citas anuales y registra una gran asistencia del público que apoya el proyecto, por la que han pasado las mejores bandas made in Benicàssim.