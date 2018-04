Ángel Cerezuela: «En Castellón hay muchas bandas y son muy buenas»

A través de su guitarra, Ángel Cerezuela abarca un amplio espectro de sonidos acústicos entre el folk y el rock. Es uno de los solistas que concurren en el BP Sant Pere Music Contest, para optar a las semifinales, en las que subirán al escenario del Grao el 28 de junio seis bandas. La inscripción sigue en marcha, hasta el 31 de mayo.

--Un solista en el concurso, con temas del neofolk y el folk alternativo, y disco nuevo. ¿Qué querías contar en ‘Fauna Ciudad’?

--Bueno, la verdad es que nunca he sabido clasificar exactamente qué tipo de música hago. Con el disco quería plasmar cómo veo el mundo y la vida que me rodea. Son ocho canciones escritas estos dos últimos años y que hablan de mí o de historias que me han tocado de cerca, aunque cualquier otra persona se puede ver reflejada y eso hace grande a este disco.

--Tras una etapa como Sur, te lanzas en solitario, pero arropado por una banda. ¿Cómo surge?

--Sur desaparece y eso hace que no quiera volver a saber nada de formar una banda. Pasado un tiempo decido volver a empezar desde cero como Ángel Cerezuela, con la única premisa de no ser una banda fija. Eso me permitiría hacer lo que quisiera y cuando quisiera musicalmente hablando. Cuando me meto en el estudio a grabar Fauna ciudad junto con mi productor Juanjo Pérez (guitarra de Malos Vicios) llega la hora de elegir a los músicos para que hagan sonar el nuevo proyecto.

--Se notan muchas referencias, sobre todo del folkie acústico norteamericano más destilado, con un saxo en tus filas. ¿Cuáles son tus referencias al respecto?

--Hay pinceladas del folk norteamericano como puede ser Phillip Phillips, o Dylan, incluso pasando por el rock de Bruce Springsteen, pero sobre todo hay más sabor folk inglés con bastante influencia de Charlie Simpson, Ben Howard, Mumford&Sons, Passenger y un largo etcétera.

--Desde 2015, cuando empezaste esta etapa, los concursos son una constante. ¿Son necesarios?

--A mí me vino muy bien pasar a semifinales del Dipcas Festival, por la visibilidad. Veo más necesario que los festivales de aquí apuesten más por las bandas de Castellón ya que hay muchas y muy buenas. Es un escaparate.